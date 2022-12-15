В штабе полиции Варшавы взорвался "подарок из Украины": что известно

В штаб-квартире полиции Варшавы взорвался неустановленный предмет. В результате инцидента комендант Ярослав Шимчык и другой сотрудник полиции получили ранения.

Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел Польши, в штаб-квартире полиции взорвался "один из подарков", который получил глава органа во время рабочего визита в Украину двумя днями ранее.

"Вчера в помещении, примыкающем к кабинету главкома полиции, произошел взрыв. Взорвался один из подарков, полученных комендантом во время рабочего визита в Украину", — говорится в сообщении.

Сообщается, что во время визита глава польской полиции провел встречи с руководителями украинской Нацполиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Подарок был от одного из руководителей украинских служб.

В результате инцидента комендант был ранен и госпитализирован. В настоящее время он находится под присмотром врачей. Второй пострадавший получил легкие ранения и не нуждался в госпитализации.

В Варшаве уже запросили у Киева разъяснения относительно случившегося.

В то же время издание Wyborcza, ссылаясь на собственные источники, передает, что причиной взрыва мог стать выстрел из гранатомета, который хранился в "засекреченном помещении".

"Причина инцидента не установлена, но по словам одного человека, имеющего доступ к месту происшествия, с гранатометом играли сотрудники полиции, которые находились в комнате", — пишет издание.

Кроме того, стали известны подробности госпитализации Ярослава Шимчыка. По данным журналистов, в результате взрыва комендант потерял слух, но вскоре он вернулся. Его кабинет был над комнатой, где произошел взрыв.

Напомним, ранее во время очередного массированного российского удара по Украине в Польше прогремел взрыв. Как оказалось, причиной этому стало падение ракеты.