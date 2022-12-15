У штабі поліції Варшави вибухнув "подарунок із України": що відомо

Двоє людей отримали поранення

У штаб-квартирі поліції Варшави вибухнув невстановлений предмет. Внаслідок інциденту комендант Ярослав Шимчик та інший співробітник поліції отримали поранення.

Як повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ Польщі, у штаб-квартирі поліції вибухнув "один із подарунків", який отримав голова органу під час робочого візиту до України двома днями раніше.

"Вчора в приміщенні, що примикає до кабінету головкому поліції, стався вибух. Вибухнув один із подарунків, отриманих комендантом під час робочого візиту в Україну", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що під час візиту голова польської поліції провів зустрічі із керівниками української Нацполіції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Подарунок був від одного із керівників українських служб.

Внаслідок інциденту коменданта було поранено та госпіталізовано. Нині він перебуває під наглядом лікарів. Другий потерпілий отримав легкі поранення і не потребував госпіталізації.

У Варшаві вже запросили у Києва роз’яснення щодо того, що сталося.

Водночас видання Wyborcza, посилаючись на власні джерела, повідомляє, що причиною вибуху міг стати постріл з гранатомета, який зберігався в "засекреченому приміщенні".

"Причину інциденту не встановлено, але за словами однієї людини, яка має доступ до місця події, з гранатометом грали співробітники поліції, які перебували в кімнаті", — пише видання.

Окрім того, стали відомі подробиці госпіталізації Ярослава Шимчика. За даними журналістів, внаслідок вибуху комендант втратив слух, але невдовзі він повернувся. Його кабінет був над кімнатою, де стався вибух.

Нагадаємо, раніше під час чергового масованого російського удару по Україні в Польщі пролунав вибух. Як виявилось, причиною цього стало падіння ракети.