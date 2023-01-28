Пушистого домашнего любимца уже называют "котом невероятной судьбы"

Освобождение Киевской области от российских захватчиков весной 2022 года стало одним из знаменательных событий полномасштабной войны. Правда, после этого во многих городах региона, в частности Буче, открылась устрашающая правда оккупации. От нее страдали как люди, так и животные, однако некоторым все же удалось спастись от беды. Как, например, бучанскому коту Максу, который на собственной шкурке почувствовал, как это находиться в российском плену. Однако его история закончилась счастливо — ему удалось сбежать во время неорганизованного отступления россиян.

Подробности истории храброго мейн-куна напомнил Facebook-пользователь Илья Шелепин. Он отметил, что российские военные не сторонились признавать, что в одном из домов "украли" себе кота, слишком уж им понравился рыжий пушистик. Впрочем, у Макса были на все другие планы.

Макс был одним из самых известных котов, разыскиваемых хозяевами во время оккупации Бучи. Примечательная деталь — ошейник с медальоном, на котором изображен знак Бэтмена, — бросалась в глаза многим пользователям соцсетей. Этот аксессуар фактически стал основным шансом на спасение и возвращение родной семье: на другой стороне находился QR-код с данными хозяйки.

Макс в своем любимом ошейнике

Когда началось российское вторжение, семья, где жил кот, пыталась как можно быстрее собраться и уехать. Макс, который является свободолюбивым котом, то ли где спрятался, то ли сбежал гулять — но найти его не удалось. Поэтому было принято решение уезжать самим. Вернувшись домой, кот застал там совсем других людей: в чужой военной форме, с бронетехникой и отсутствием знаний каких-либо правил этикета и понятия совести. Прежде чем бежать обратно на территорию Беларуси, оккупанты максимально изурудовали дом, оставив "скальную живопись" на разных поверхностях. Не брезговали они в своих рисунках и нецензурщиной.

Так выглядит кухня хозяев Макса после "гостей" из россии

Макса же, из-за его красивой внешности, оккупанты прихватили с собой, в качестве живого трофея. Дальше история несколько умалчивает — то ли ему действительно удалось самому бежать из плена, то ли солдаты решили сами его избавиться, — однако в какой-то день животное осталось одно за много километров от дома. Как позже оказалось, еще и на территории другой страны — в Беларуси. Под Гомелем на него наткнулась одна из местных жительниц. Кота, который был облит чем-то клейким и несмываемым, быстро привели в нормальный вид, а затем связались с его семьей. Да-да, именно благодаря уже упомянутому медальону с QR-кодом.

Белорусы сотрудничали с поляками, благодаря чему Максу удалось совершить еще большее путешествие, чем до этого. В конце концов он все же встретился со своей семьей. Спустя столько времени он успел отрастить новую шерсть (вместо отстриженной грязной), пережить стресс и вернуть себе аппетит. Сейчас вместе с хозяевами он проживает в Испании, которые, безусловно, ждут возможности наконец-то вернуться домой, в Бучу.

Да Макс выглядит сейчас

Такая удивительная история всего одного кота поразила многих пользователей сети, которые не замедлили поделиться эмоциями. Некоторые считают, что жизнь Макса достойна экранизации, как пример еще одного украинца, пусть и четырехлапого, который не стал мириться с российским пленом.

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