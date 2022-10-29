Оккупанты съели даже кенгуру: истории спасения животных из частного зверинца на Донбассе

Волонтеры, которые вывозили людей из Бучи и Ирпеня, были шокированы увиденным в зоопарке под Лиманом

Частный зверинец в Ямполе, популярное на Донетчине место отдыха, где жили дикие животные и птицы, из-за войны превратился в территорию пыток для его обитателей. Большинство из них погибло от голода и обстрелов, а часть просто съели стоявшие здесь на позициях россияне. "Телеграф" узнал об историях спасения животных из частного зоопарка, которые стали возможны благодаря мужеству волонтеров.

"В помещение, где была клетка медведя, влетел снаряд"

Клетку с истощенным, но живым медведем украинские военные обнаружили во время "зачистки" Ямполя, возвращенного под контроль ВСУ в последний день сентября. Медведь был одним из многих обитателей контактного зоопарка, который вместе со страусиной фермой находился в сосновом лесу.

Это место было разрушено еще в конце мая – сразу после того, как в регион вошли россияне. Тогда же СМИ сообщали, что все животные, вероятно, погибли, сведений о том, что владельцы успели их вывезти, не было. Впоследствии волонтеры получили "сигнал" о том, что одно животное уцелело.

В поиске варианта спасения бойцы обратились к Валентине Вараве, главе организации Инициатива Е+, которая много лет поддерживает армию.

– Мне на WhatsApp приходит сообщение от знакомого военного, что они освободили Ямполь и наткнулись на частный зоопарк, а там в клетке истощенный медведь, – рассказала "Телеграфу" Валентина. – Это очень крутое подразделение, и я впервые слышала в голосе бойца растерянность, потому что они не знали, как спасти животное. У нас время от времени бывали экзотические просьбы, но медведя мы еще не вызволяли. У нас есть несколько бусов, в том числе грузовых, поэтому мы готовы были помочь и транспортом, и горючим. К счастью, в волонтерских чатах мне подсказали: есть такая организация UAnimals, специализирующаяся на таких случаях.

Волонтер сконтактировала зоозащитников и военных, далее они уже вместе разрабатывали операцию по спасению гималайского медведя. Руководила ею Наталья Попова, которая с начала полномасштабного вторжения занимается лечением, реабилитацией и отправкой за границу пострадавших от войны диких животных.

Военные и зоозащитники объединились, чтобы спасти медведя

- В этом частном зверинце находилось много животных – копытные, хищники… Один из немногих выживших — это гималайский медведь, – говорит Наталья, возглавляющая "Центр спасения диких животных Наталии Поповой и UAnimals". – Возможно, что уцелел и лев, потому что его вольер разрушен, но трупа не было. Предполагаем, что он сбежал. Но проверить это было невозможно, потому что поселок находится "на передке" и любые поиски вокруг него опасны.

Наталья добавляет, что и без войны условия содержания животных в частном зоопарке не выдерживали никакой критики, а из-за боевых действий они, запертые в небольших клетках и брошенные без корма и воды, оказались в настоящем аду.

– В проход зимника, где была клетка медведя, влетел снаряд и попал в стену рядом с ним, – продолжает рассказ Наталья. – То есть зверь контужен, что вызывало у него нервные нарушения. И это проблема. Неизвестно, удастся ли преодолеть последствия. И кроме этого, животное не ело, не пило длительное время, поэтому на момент нашего приезда было крайне обессилено.

По словам зоозащитницы, на реабилитацию медведя, которому дали имя Ямполь, понадобится не менее полугода. В Центре спасения хищника привели в сознание, откормили, провели вакцинацию и подыскали ему новое место пребывания – это будет польский город Познань, где его ждет большой вольер, встроенный в природный рельеф. За границу гималайский медведь отправился вместе с 12 львами, также пострадавшими от войны.

Чудом уцелели лама, четыре осла, козлик и вьетнамские свиньи с выводком

Когда гималайский медведь уже ехал из Украины в Польшу, история с зоопарком в Ямполе получила продолжение. На его территорию смогла попасть команда спасения и помощи пострадавшим от войны животным "Ветмаркет Плуритон" (волонтеры в начале полномасштабного вторжения помогали эвакуировать людей из Ирпеня, Бучи, завозили гуманитарку). Увиденное, по словам волонтеров, шокировало.

– Когда мы заехали в Лиман, нам дали контакты директора лесничества, где располагался зоопарк, – рассказал Виталий – один из участников команды "Ветмаркет Плуритон". – Он сокрушался, где же мы были раньше, хотя это от владельцев должна исходить инициатива по спасению животных, а не от нас. Также заверил, что животных выпустили и все хорошо. Сомнения у нас закрались, когда он настойчиво не советовал нам ехать на место, будто бы нас не пустят военные. Подтверждение услышали от местных жителей, которые сказали: действительно страусы, антилопы бегали по населенному пункту, но из них никого уже не осталось.

До войны посетителей встречал вот такой верблюд-красавец

Верблюд, к сожалению, умер от голода

Когда наконец волонтеры добрались до территории зоопарка, то увидели ужасную картину – уже высохшие трупы животных в вольерах, обглоданные кости и шкуры вокруг вперемешку с мусором — напоминание о пребывании вражеской армии.

На страусиной ферме и в зоопарке все было разбито

– Клетка с волками, например, была закрыта на навесной замок, – говорит активист. – Внутри было два мертвых хищника, которые обнимали кастрюлю, то есть они даже при жизни не имели нормальной посуды. Часть животных погибла от голода, а оказавшиеся на свободе попадали под обстрелы, подрывались на растяжках… Множество животных просто съели оккупанты. Мы видели голову бизона, остатки страусов, других животных. Люди говорили, что орки даже кенгуру поймали, убили и "пробовали на вкус".

Весь этот кошмар пережили, кроме спасенного ранее медведя, еще лама, четыре осла, козлик и вьетнамские свиньи с выводком. Они находились в одном из помещений, напуганные и голодные.

- Что интересно, военные, которых мы встречали, все как один говорили: "Уберите этих поросят!" – рассказывает Виталий. – Когда услышал это несколько раз, не выдержал: "Да что с ними не так?" Оказалось, если свиньи чувствовали запах пищи, то переворачивали вещмешки, лезли в блиндажи, грызли все подряд, прерывали окопы, то есть очень мешали. При этом никто и не подумал их убить для того, чтобы съесть, как это сделали россияне даже с редкими животными. В первый день мы смогли забрать только одного осла, потому что начался обстрел. Дорогу в безопасное место он перенес спокойно. Но потом всю ночь кричал, "плакал", звал своих товарищей – для него это стала одна стая, они очень скучали друг за другом.

Ослы и лама вместе со свинками чудом спаслись

Виталий добавляет, что остальных животных они вывезли на следующий день – все они сейчас находятся в Днепре, в безопасности и под присмотром, где и останутся в дальнейшем.

Все животные оказались контактными и не отходили от волонтеров

– Мы не хотим отдавать животных приютам или еще кому-то, хотим оставить городу, – делится планами волонтер. – Есть территория, которую мы планируем обустроить, разместить там спасенных из Ямполя обитателей зоопарка и дать возможность посещать их людям. Потому что все животные очень контактны – они целуются, кладут голову на руки…