Опасность с тыла: некоторые жители Бахмута ждут прихода россии и защищают Януковича (видео)

В Бахмуте среди местных жителей иногда встречают любителей "русского мира", но есть и патриоты

На сегодняшний день в осажденном Бахмуте остается около шести тысяч человек. Частью аргументов против эвакуации является страх за свое имущество и будет ли за что жить в другом регионе страны, писал "Телеграф" несколькими днями раньше. Также в городе остаются пенсионеры, которым физически сложно перенести эвакуацию.

Среди тех, кто остался, многие ждут победы Украины и помогают военным. Хотя есть и ожидающие прихода "освободителей" из россии. Их в сети прозвали "ждунами". Волонтеры и журналисты делятся видео с такими личностями, чтобы люди знали, какие бывают сограждане и где может скрываться опасность. Как правило, на видео показаны частные случаи, не отображающие общую картину.

"Ждуны"

Пара пенсионеров из Бахмута рассказывает волонтеру о своих политических взглядах. Мужчина обвиняет в том, что 8 лет идет война, ВСУ и Украину. Просит не говорить, что это россия напала на Украину и защищает беглого президента Януковича. Видео, снятое волонтером, распространяется по разным каналам в Telegram и TikTok. Женщина заявила, что у них больше говорят на украинском языке, чем дальше на западе Украины, что удивило волонтера.

На днях распространилось видео журналистки Рамины Эсхакзай, которая делала репортаж из Бахмута. Она пообщалась с продавщицей, которая не собирается эвакуироваться из города вместе со своими родителями. На вопрос, а если город захватят россияне и ответила, что она вне политики.

В репортаже канала ProUA из Бахмута местная жительница Татьяна рассказывает, что ждет прихода россии и тогда, по ее мнению, все закончится. Она живет в Бахмуте с родителями, сама имеет группу по инвалидности. Своими размышлениями с журналисткой она делится весьма искренне.

Что говорят о ситуации со "ждунами" украинские воины

Как рассказал в эфире "Апостроф TV" боец батальона "Свобода" Владимир Ращук, воюющий в Бахмуте, в городе много "ждунов". Однако большое количество потенциальных коллаборантов, по его мнению, присуще всему региону. Это одна из опасностей, с которой сталкиваются бойцы, однако принимать меры против них нет возможности, говорит Владимир:

"У нас нет того хладнокровия, той жестокости, чтобы принимать меры. На прошлой неделе заехала машина с местными номерами. Люди сказали, что это наш дом, надо забрать кое-что. Через пару часов этот дом был полностью разрушен. То есть метку поставили, или что-то в этом роде. Нам больно, что наши люди так себя ведут. И мы больше всего не ожидаем, что они будут на стороне врага. И все же мы надеялись на сотрудничество и понимание", — говорит военный.

К слову, "ждунов" после прихода освободителей часто ждет нелестная судьба. Как рассказывал военный иванофранковец Михаил Лука с позывным "Магнат" в интервью "Суспільному", многие из этих персон все-таки дождались россиян в Северодонецке. После чего их мобилизовали и отправили на фронт на верную смерть. Сам военный говорит, что большинство людей в этом регионе проукраинские, но очень многие уехали.

Патриотически настроенные жители Бахмута

Они есть и их много. Видео тоже хватает, но поскольку пользователи интернета легко распространяют негатив, мы натыкаемся на него чаще. По словам Владимира Ращука, в Бахмуте много людей, которые помогают нашим военным. Есть те, которые корректируют и предоставляют информацию.

"Это обычная "агентура" и люди, которые верят в нашу победу, поэтому несмотря на опасность, они сознательны и нас это очень радует", – рассказывает военный.

Кроме того, в соцсетях мы нашли публикации людей, выражающих свою поддержку. К примеру, местная жительница Ольга делится мыслями об ужасах в Бахмуте. Рассказывает о своей подруге, которая "проукраинская до корней волос". Дочь этой подруги оказалась в Москве, однако там она ходила в желто-синем платье и пыталась рассказывать русским правду. Платье в итоге порвали.

А этот житель Бахмута точно знает, кто разрушил его дом. Поэтому пришел к украинским военным просить автомат, чтобы отомстить за разрушенную жизнь.

В комментариях рассказывают об этой бабушке, которой украинские военные помогают уже давно. Она тепло их встречает и тепло прощается.

В целом, в сети можно встретить множество людей из "горячих точек", которые ждут победы Украины и помогают ее приблизить. Напомним, фотокорреспондент "Телеграф" Ян Доброносов показал, какая обстановка в Бахмуте во время упорных боев и как там живут люди. Он пообщался с некоторыми местными жителями, в том числе с 71-летней жительницей Бахмута Зинаидой Ивановной, которая показала свой подвал, где живет при температуре +8.