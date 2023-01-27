"Все ближче і ближче": що кажуть місцеві жителі про бої за Бахмут (фото, відео)

У Бахмут без води, світла, опалення та під постійними обстрілами досі залишаються жити люди.

На сьогоднішній день місто Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Попри великі втрати російські окупанти продовжують штурм міста. Обстріли не вщухають ні вдень, ні вночі. Бої за місто точаться з літа, а Бахмут вже називають фортецею, яку стійко захищають наші воїни.

У місті майже не залишилося вцілілих будівель — бомби розтрощили житлові будинки, від вибухів повилітали всі вікна. Земля всіяна битим склом і сміттям.

Від постійних обстрілів знесені фасади, на узбіччях вулиць безліч воронок. На жаль, в цьому пеклі залишаються жити люди. До війни тут проживало трохи більше 70 тисяч людей. Зараз лише десята частина його мешканців — переважно літніх люди.

В Бахмуті немає води, світла, опалення. Мешканці вимушені ставити буржуйки та рубати дрова. Отримати допомогу та погрітися можна у "пункті незламності".

Як виживають люди в цих надскладних умовах, бачив кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

71-річна жителька Бахмута Зинаїда Іванівна показала свій підвал, де вона зараз живе. Температура приміщення +8 градусів. Жінка розповіла, що топити буржуйкою довгий час неможливо, так як потрібно багато дров, які швидко прогорають.

"В якійсь мірі вже звикла (про постійні вибухи, — ред.) Якщо дуже близько — страшно. З кожним днем все ближче і ближче", — коментує Зинаїда Іванівна канонаду вибухів.

Бахмут - місцева жителька Зинаїда Іванівна

Жінка живе у підвалі, де лише 8 градусів тепла

Ось в таких умова живе Зинаїда Іванівна

Єдиний спосіб зігрітися - розтопити буржуйку

Фото та відео: Ян Доброносов

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показав зруйнований Бахмут з висоти пташиного польоту.

Слід відзначити, що у боях за Бахмут росія втратила близько 10,5 тисяч солдатів. Ці втрати пропорційні жертвам серед окупантів у двох чеченських війнах.