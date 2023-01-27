Сірий, похмурий і в диму: зруйнований Бахмут зняли з повітря (вражаючі фото)

Кореспондент "Телеграфа" показав зруйноване російськими солдатами місто

Бахмут, за який кілька місяців ідуть запеклі бої, перетворився на руїни. Місто не просто зруйноване, воно спалено обстрілами російських солдатів.

Фото колись гарного міста на Донеччині поділився кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Він зняв знищене місто з висоти пташиного польоту.

На знімках місто виглядає сірим та похмурим. Серед житлових багатоповерхівок видніється білий дим — сліди недавніх "прильотів" російських снарядів. Якщо придивитися, то на голих ділянках землі можна побачити чорні вирви від попередніх обстрілів окупантів. В місті продовжують жити цивільні люди.

Бахмут сьогодні, Ян Доброносов

Бахмут сьогодні, Ян Доброносов

Зазначимо, що у боях за Бахмут росія втратила близько 10,5 тисяч солдатів. Ці втрати пропорційні жертвам серед окупантів у двох чеченських війнах. За добу ЗСУ ліквідують від 500 до 700 ворожих солдатів убитими та пораненими.

У США впевнені, що Бахмут, тим більше у вже зруйнованому стані, не є стратегічно важливим містом для жодної зі сторін. Чиновники в Америці радять Україні зосередитися не на виснажливих боях, а на плануванні наступу в іншому районі. Поки ворог кидає великі сили на захоплення Бахмута, Україна може звільнити території, де зосереджено меншу кількість ворога.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що сам Бахмут росіянам не потрібен. Через нього окупанти хочуть створити умови для наступу на Краматорському напрямі.