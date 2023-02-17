Оккупанты обстреляли Бахмут артиллерией и "Градами": погибли пять человек

Также в результате вражеского обстрела повреждено много жилых домов

Вечером в четверг, 16 февраля, российские оккупанты обстреляли город Бахмут в Донецкой области, в котором продолжают держать оборону силы ВСУ.

В результате варварского обстрела ствольной артиллерии и "Градами" погибли пять мирных жителей, а еще много людей получили ранения, сообщили в Офисе генерального прокурора.

"Снаряды оккупантов в очередной раз попали по жилому кварталу города. От атаки армии РФ погибли трое мужчин и две женщины. Девять граждан получили осколочные ранения различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что повреждено много жилых домов. По данным Офиса генпрокурора, оккупанты вечером продолжают обстреливать город.

Отмечается, что начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, что в ночь на четверг, 16 февраля, российские военные нанесли ракетный удар по Павлограду, в результате которого погибла женщина и разрушены жилые дома. Взрывы раздались около трех ночи, прилеты были по промышленному предприятию и частному сектору.