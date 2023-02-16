Такого еще не было: видео последствий смертельного ракетного удара по Павлограду

Разрушено много жилых домов, не обошлось и без человеческих жертв

В ночь на четверг, 16 февраля, российские военные нанесли ракетный удар по Павлограду, в результате которого погибла женщина и разрушены жилые дома.

Взрывы раздались около трех ночи, прилеты были по промышленному предприятию и частному сектору. Жуткие фото и видео последствий публикуют местные каналы.

Мэр Павлограда Анатолий Вершина про ситуацию в городе: "У нас ситуация, которой давно уже не было, а возможно и вообще еще не было в городе, когда прямое попадание почти в жилые дома людей. Наверное, и звери не такие лютые, как россияне. Один человек погиб, до десяти пострадали, есть разрушенные жилые дома. Очень большие материальные потери".

Отмечается, что минимум семь жилых домов разрушены, еще десятки пострадали. Погиба 79-летняя женщина. Все масштабы повреждений устанавливаются.

У дома 14 на улице Жовтоблакитной правоохранители развернули пункт обращений пострадавших граждан, — также заявить о потерях можно по линии 102 или в отделениях полиции.

Как видно на фото и видео с места событий, дома действительно разрушены, во дворах огромные котлованы, и рядом нет никаких военных объектов.

Но стоит отдать должное павлоградцам, — несмотря на шок после обстрела, они спасают пострадавшую собачку.

Напомним, что в ночь на 16 февраля российские военные выпустили более 30 ракет морского и авиационного базирования, около половины из них сбили силы ПВО, другие, к сожалению, попали в объекты критической инфраструктуры и навредили мирным жителям.

Как сообщал "Телеграф", обстрел 16 февраля показал, что оккупанты изменили тактику ударов.

Также стоит заметить, что уже через считанные дни россия может осуществить новый массированный удар по Украине.