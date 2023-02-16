Ночная атака оккупантов: в Офисе президента рассказали о новой тактике врага

Захватчики пытаются хитрить, чтобы ввести в обман украинские средства противовоздушной обороны

Ночь против 16 февраля в Украине была очень беспокойной: во всех регионах была объявлена воздушная тревога, а в отдельных — раздавались взрывы. По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, в настоящее время наблюдается изменение тактики у российских оккупантов. В частности, это касается и подобных ночных атак.

Детальнее он объяснил в собственном Telegram-канале. Чиновник подчеркнул, что украинские средства противовоздушной обороны успешно справляются с большинством враждебных целей, но россияне пытаются хитрить.

"Россияне несколько изменили тактику, – подчеркнул Андрей Ермак. – Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели".

Очевидно, речь идет о специальных "отражающих шарах", которые за последние несколько суток неоднократно фиксировались в воздушном пространстве нашей страны. С помощью таких целей оккупанты пытаются разведать местоположение наших систем ПВО.

Также Ермак кратко прокомментировал последствия ночной атаки. По его данным, кроме беспилотников, россияне применили при обстреле и крылатых ракетах.

"К сожалению, есть попадания на Севере, Западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях", — отметил он.

Как сообщили в пресс-центре Сил обороны Юга, российские военные запускали БПЛА, авиационные ракеты, а также использовали весь заряд из восьми "Калибров", имевшихся на кораблях в Черном море. Благодаря прицельности наших зенитчиков все "Калибры" были успешно уничтожены над Николаевской и Херсонской областями.

"Телеграф" уже писал, что предыдущая ночная массированная атака россиян произошла с 10 на 11 февраля. Тогда оккупанты били "Калибрами" и ракетами С-300. К сожалению, это предшествовало масштабным ракетным обстрелам днем.