Враг ночью нанес массированный удар по Украине: есть прилеты

На месте прилета начался пожар, однако его оперативно ликвидировали

Российские оккупанты продолжают совершать массированные атаки на гражданскую инфраструктуру. В ночь на 16 февраля враг атаковал сразу несколько областей, применив ракеты и беспилотники. Средствам противовоздушной обороны удалось отразить почти все атаки, однако на Львовщине был зафиксирован прилет.

Подробности сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий. Информация о наличии реальной угрозы от российской атаки была размещена в Telegram-канале чиновника за час до того, как стало известно о взрыве и его последствиях.

Как оказалось, вражеским военным удалось попасть в объект критической инфраструктуры на территории области. К счастью, обошлось без погибших и раненых. При этом известно, что на месте прилета произошел пожар, оперативно ликвидированный нашими спасателями.

Козицкий пообещал впоследствии предоставить детали инцидента и призвал игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Следует отметить, что во время ночной воздушной тревоги взрывы слышали в ряде областей, в частности, в Одесской, Полтавской, Сумской, Николаевской и т.д. По предварительным данным, это была успешная работа средств ПВО.

Напомним, что предыдущая ночная массированная атака россиян произошла с 10 на 11 февраля. Тогда кафиры ударили по нескольким городам с помощью "Калибров" и ракет С-300. К сожалению, это было лишь "разогревом", ведь предшествовало масштабному ракетному обстрелу днем. Как сообщили в Генштабе, всего враг использовал более сотни снарядов.