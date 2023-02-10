Цифра впечатляет: Генштаб ВСУ уточнил число ракет, выпущенных врагом по Украине

Оккупанты выпустили 71 крылатую ракету и 29 зенитных управляемых ракет С-300

Во время очередного массированного ракетного обстрела Украины 10 февраля россия выпустила больше сотни ракет. Силам ПВО удалось сбить 61 воздушную цель.

Об этом рассказали в Генштабе Украины. Целью была гражданская инфраструктура, в частности объекты энергосистемы.

Так, оккупанты применили 29 зенитных управляемых ракет С-300 и 71 крылатую ракету воздушного и морского базирования разных калибров. Силы ПВО смогли сбить 61 крылатую ракету, не дав им долететь к цели. Всего россияне нанесли 12 авиационных ударов, два из которых были с применением иранских дронов-камикадзе "Шахед-136". Кроме того, захватчики более 20 раз обстреливали территорию Украины из РСЗО.

Силы обороны Украины за сутки 12 раз авиацией ударяли по местам сосредоточения живой силы и техники оккупантов, и дважды — по позициям зенитных ракетных систем. А ракетно-артиллерийские войска Украины поразили 2 района, в которых россияне сосредоточили свою личный состав, склады БК, а также позиции зенитного ракетного комплекса и еще 2 важных объекта врага.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что следующие российские атаки могут развиваться по двум сценариям. Запасы крылатых ракет у оккупантов заканчиваются.