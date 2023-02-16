Подтвердил прогноз военных: Данилов назвал даты нового масштабного удара россии

Оккупанты славятся "любовью" к символическим датам

Украинская разведка отчитывается про то, что не стоит ждать от россиян повторения масштабного наступления к годовщине начала вторжения. Однако враг все же планирует определенные действия. Кроме "прощупывания" и атак на линии фронта, оккупанты могут готовиться к массированному ракетному удару 23-24 февраля.

Об этом в эфире телемарафона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он призвал украинцев относиться к этому спокойно. Данилов отметил, что в Украине к этому готовы и понимают, что такое атаки, напомнив про российские обстрелы в более чем 100 ракет в день.

"Справимся и с этим днем", — сказал секретарь СНБО, добавив, что будет тяжело, но это на ход войны не повлияет. Данилов также считает, что атаки придутся на ночное время.

Ранее "Телеграф" сообщал, что годовщина полномасштабного российского вторжения уже менее чем через 10 дней. Глава Минобороны Алексей Резников считает, что россияне к этой дате могут провести новые маневры и попытаться совершить прорыв где-либо. Свои ожидания высказывают и эксперты, и представители несколько иного типа прогнозов. Таролог предсказала, что активны будут и украинские и российские военные и будет "очень интересно".