Знаковый визит: глава МИД Израиля впервые с начала вторжения рф прибыл в Киев (фото)

В планах чиновника встреча с Зеленским и посещение Бучи

В четверг, 16 февраля, в Украину прибыл глава Министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн. Он стал первым высокопоставленным израильским чиновником, прибывшим в Киев со дня полномасштабного вторжения россии.

Коэн стал первым высокопоставленным израильским чиновником, посещающим Украину с начала полномасштабной войны

Как пишет The Jerusalem Post, в планах Коэна — встреча с президентом Владимиром Зеленским, своим коллегой, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, а также членами еврейской общины.

Кроме того, чиновник планирует поехать в многострадальный город Буча (Киевская область), посетить Бабий Яр и возобновить работу израильского посольства в Киеве, которое вынужденно закрыли из-за российского вторжения в Украину.

"Я прибыл сегодня с первым визитом израильского министра в Киев с начала боевых действий. В прошлом году Израиль стоял на стороне украинского народа и на стороне Украины. Сегодня мы поднимем израильский флаг у посольства Израиля в Киеве, которое вернется к постоянной деятельности с целью укрепления отношений между странами", - говорится в публикации Эли Коэна на его странице в Twitter.

Ранее "Телеграф" сообщал, что уже в ближайшее время к границам Украины с историческим визитом прибудет американский лидер Джо Байден. Визит президента США запланирован на 20-22 февраля.