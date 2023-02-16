Знаковий візит: голова МЗС Ізраїлю вперше з початку вторгнення рф прибув до Києва (фото)

У планах чиновника зустріч із Зеленським і відвідини Бучі

У четвер, 16 лютого, до України прибув очільник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Елі Коен. Він став першим високопоставленим ізраїльським чиновником, який прибув до Києва з дня повномасштабного вторгнення росії.

Коен став першм високопоставленим ізраїльським чиновником, який відвідує Україну з початку повномасштабної війни

Як пише The Jerusalem Post, у планах Коена зустріч із президентом Володимиром Зеленським, своїм колегою, главою МЗС України Дмитром Кулебою, а також членами єврейської громади.

Крім того, чиновник планує поїхати до багатостраждального міста Буча (Київська область), відвідати Бабин Яр, і поновити роботу ізраїльського посольства у Києві, яке вимушено закрили через російське вторгнення в Україну.

"Я прибув сьогодні з першим візитом ізраїльського міністра до Києва з початку бойових дій. Протягом минулого року Ізраїль стояв на боці українського народу та на боці України. Сьогодні ми піднімемо ізраїльський прапор біля посольства Ізраїлю у Києві, яке повернеться до постійної діяльності з метою зміцнення відносин між країнами", — йдеться у публікації Елі Коена на його сторінці у Twitter.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вже найближчим часом до кордонів України з історичним візитом прибуде американський лідер Джо Байден. Візит президента США запланований на 20-22 лютого.