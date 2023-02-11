"Большое наступление" началось: что происходит на Донбассе, и стоит ли ожидать повторения сценария первых дней войны

У россиян недостаточно ресурсов для мощного наступления, однако отступать от своих намерений они не настроены

Оккупационные войска рф перехватили инициативу на поле боя и начали так называемое "большое наступление" на востоке Украины. Более того, по данным The New York Times, враг может открыть новый фронт в качестве отвлекающего маневра для ВСУ. В частности, обострение может произойти в районе Сумской и Харьковской областей.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в разговоре со Sky News подтвердил, что россия действительно готовится "к максимальной эскалации", собирает все возможные силы, а потому самые тяжелые бои еще впереди и следующие несколько месяцев будут решающими в определении хода войны. Чиновник уверен, что оккупантам не хватит сил для захвата Киева, однако они попытаются перерезать пути поставок в Украину вооружения в западных областях, пишет Report.

"Телеграф" обратился к военному эксперту, чтобы выяснить, какие шансы на успех имеет "большое наступление" рф и к чему следует готовиться украинцам.

Воплотить эпические прогнозы не разрешают ограниченные возможности

Разговоры о приближении мощной наступательной операции со стороны оккупационных войск рф не прекращаются уже несколько месяцев. Масштабность прогнозируемых экспертами сценариев варьировалась от усиления атак на отдельных направлениях Донецкой и Луганской областей до полного повтора вторжения оккупантов в феврале 2022 года, когда наступление осуществлялось сразу с трех направлений — восточного, северного и южного.

По данным ISW, по состоянию на 8 февраля "долгожданная" мощная эскалация все же началась и набирает обороты, хотя пока оккупанты демонстрируют лишь незначительное продвижение вдоль границы Харьковской и Луганской областей. В частности, враг атакует украинские позиции на северо-западе от Сватового до Купянска и к западу от Кременной.

Первые результаты "большого наступления" стали разочарованием даже для самих россиян. Неудачный штурм Угледара 6 февраля вызвал волну критики военного руководства со стороны российских блоггеров и пропагандистов. После публикации кадров с места боевых действий, в информационном пространстве рф начали звучать неудобные вопросы относительно низкого уровня подготовки личного состава вс рф и неэффективной тактики, которую используют их командиры.

Комментируя существенные потери живой силы и военной техники, которые понесли оккупанты во время этого наступления, бывший главарь террористической группировки "ДНР" Игорь Гиркин назвал генералов, командующих операцией, "кретинами" и заявил, что они отправили военнослужащих "на убой".

"И — самое главное — все эти потери оказались "односторонними" — укры расстреляли атакующих "как в тире", нанести им встречные потери наши бойцы не смогли. Противник снова без особого труда удержал свои позиции в укреп-районе, который до этого уже пытались весной и летом прошлого года (также "в лоб") взять неоднократно", — написал Гиркин в Telegram.

По словам украинского военно-политического обозревателя группы "Інформаційний спротив" Александра Коваленко, подобные ситуации вполне реалистично отражают возможности российской армии в Украине. Эксперт отмечает: анонсированное наступление будет достаточно ограниченным и не станет чем-то столь эпическим, как его пытаются "рекламировать" россияне.

"Да, оккупанты действительно пытаются штурмовать позиции ВСУ в районе Кременной и Сватово, выступают на Донбасском и даже Южном плацдарме, однако данные действия не являются чем-то новым — это происходило и раньше. Кроме того, для действительно большого наступления характерно повышение артиллерийской компоненты, чего также не наблюдается — интенсивность обстрелов остается средней и недостаточной для мощной наступательной операции. Враг будет пытаться реализовать свои намерения по захвату Донецкой и Луганской областей, однако ресурса для продвижения по широкому фронту у них нет, а действия на узком фронте не принесут ожидаемых результатов", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Откуда на запад наступление готовится

Несмотря на весьма сомнительные успехи оккупантов в захвате восточных областей, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов не исключает возможности повторной атаки россиян с севера, юга и востока по сценарию 24 февраля 2022 года. По словам чиновника, она может быть приурочена к годовщине начала полномасштабной войны.

"Россия готовится к максимальной эскалации. Он (Владимир Путин — прим. ред.) собирает все возможное, проводит обучение и тренировки. Мы понимаем, что все на столе… Могу сказать, что мы не исключаем никаких сценариев в ближайшие две-три недели", – сказал Данилов в разговоре с журналистами.

В то же время, секретарь СНБО отметил, что ресурсов для захвата Киева у оккупантов недостаточно, однако они будут пытаться перерезать логистические пути поставок вооружения Украине в западных областях.

Следует отметить, что разблокирование Западом решений по предоставлению Украине более мощной и дальнобойной военной техники действительно стало ударом для военно-политического руководства россии. Осознавая непрерывно растущий уровень обороноспособности ВСУ, в кремле даже прибегли к ядерному шантажу, а российские пропагандисты, пытаясь успокоить население рф, начали отчитываться об "успешном уничтожении" нового вооружения еще до того, как оно прибыло на территорию Украины.

По словам военного эксперта Александра Коваленко, несмотря на желание россиян любым путем сделать невозможным ввоз оружия в Украину, реализовать этот сценарий можно только двумя способами, и оба они пока недоступны для оккупационных войск.

"Первый — наступление войск с территории Беларуси. На сегодняшний день там не сформирована ни одна ударная группировка ни из числа российских военнослужащих, ни из числа военных ВС Беларуси. Также в данный момент можно говорить об отсутствии технической составляющей для осуществления такой операции. Поэтому ожидать наступательных действий не стоит. Второй вариант — нанесение массированных ракетных ударов по железнодорожным узлам и железнодорожной инфраструктуре. Теоретически он более вероятен, но на практике именно этот элемент огневого воздействия использовался россиянами весной 2022 года, и не имел ожидаемого успеха. Да, поезда задерживались, были некоторые сложности, однако критически нарушить нашу логистику им так и не удалось. Для этого россиянам необходимо совершать ковровые бомбардировки или наносить точечный удар по тому узлу, который они гарантированно оккупируют в ближайшее время, пока мы не успели его восстановить. Ни один из этих вариантов на сегодняшний день невозможен для выполнения вооруженными силами рф», — объясняет эксперт.

Недостаточный для мощного наступления уровень подготовки и нехватки ресурсов в оккупационных войсках подтверждают и данные украинской разведки. Представитель ГУР МО Андрей Черняк заявил, что ожидать повторения сценария 24 февраля в годовщину начала войны не стоит, однако враг действительно планирует "определенные действия" в ближайшие недели и уже прощупывает оборону ВСУ.

"Главной целью российских войск остается достижение хотя бы некоторого тактического успеха на востоке Украины", — сказал Черняк в интервью KyivPost.

Также в разведке сообщают, что агрессор использовал 80% своих запасов высокоточных ракет и сейчас безуспешно пытается возобновить производство. Тем не менее, украинцы должны быть готовы к тому, что ракетный террор гражданской и критической инфраструктуры продолжится, ведь резервы россиян исчерпаны еще не полностью.

Ранее представитель президента в Конституционном суде, нардеп от "СН" Федор Вениславский заявил, что исключает вероятность широкомасштабной наступательной операции россиян по всем направлениям, однако то, что оккупанты попытаются осуществить ограниченное наступление на некоторых направлениях — считает вполне вероятным.