Россиян разгромили под Угледаром: каковы их потери и что это значит для врага

Александр Коваленко оценил "Телеграфу", как скоро вс рф смогут оправиться от проигранного сражения

После провального наступления оккупантов на Угледар потери подразделений вс рф могли достичь 50%, что парализует их боевую активность на определенное время. Поэтому интенсивность боевых действий на угледарском направлении может несколько снизиться.

Такое мнение "Телеграфу" высказал военный обозреватель, блоггер, координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Ранее террорист Игорь Гиркин (Стрелков) в своих соцсетях признал фиаско российской армии под Угледаром, отметив, что ВСУ расстреливали оккупантов, "как в тире".

Отметим, наступление на город Угледар Донецкой области в августе 2022 г. начинали 155 и 40 отдельные бригады морской пехоты, приписанные к Тихоокеанскому флоту, а также бывшие подразделения донецких боевиков при поддержке спецназа рф. Впоследствии к ним присоединились бойцы 136-й ОМСБр и резервные батальоны 36-й и 37-й ОМСБр, и даже наемники ЧВК "Патриот". Город с довоенным населением около 14 тысяч человек стал местом тяжелых боев, но полгода успешно обороняется подразделениями ВСУ.

"Все это количественно было гораздо больше, чем в прошлом году. Но они также не смогли реализовать свой план по захвату Угледара, потеряв боеспособность почти всех своих подразделений (как в личном составе, так и в технике). Что они сейчас могут сделать? Чтобы реализовать какие-то новые наступательные действия, для этого им нужно производить либо ротацию, либо подвозить подкрепление непосредственно в зону боевых действий. Поэтому на мой взгляд в ближайшее время под Угледаром все же будет уменьшение напряжения. Хотя для россиян это очень важный населенный пункт", — говорит эксперт.

Александр Коваленко объяснил, что именно из этого сектора ВСУ могут осуществлять огневой контроль за логистикой оккупантов с востока на юг. То есть возобновить поставки на том направлении оккупанты не смогут, пока Угледар контролируется ВСУ.

"Особенно россиян волнует восстановление материально-технического обеспечения с востока на юг через железную дорогу. Поэтому рано или поздно наступательные действия на Угледар возобновятся, но сначала россиянам нужно восстановить свой потенциал. А для этого по состоянию на данный момент ресурс у них отсутствует. Поэтому может уменьшиться интенсивность боевых действий, и на той локации возможна определенная временная пауза", — отмечает эксперт.

Оценивая возможные потери оккупантов под Угледаром, Коваленко отметил следующее: "Было одно очень интересное эпическое видео по уничтожению колонны российской техники. Так вот, количественно это было где-то до 30 единиц — это фактически комплектация (если принимать во внимание ББМ) среднестатистической батальонной группы. Потери там могут быть действительно очень большие, и это только в одном эпизоде. Сотня бойцов личного состава? Легко! Две сотни? Также. Это только убитыми, а не забывайте о раненых".

Коваленко напомнил, что восстановление боеспособности, как правило, наступает, когда подразделение имеет потери личного состава и по технике на уровне более 30%. "На сегодняшний день все они (бойцы рф под Угледером, — Авт.) почти нуждаются в восстановлении боеспособности, — продолжил он, — а некоторые даже не принимают участия в боевых действиях. То есть у них потери уже больше, чем 50%. Поэтому можно говорить, что их потери на этом направлении уже превысили 1000 человек личного состава только убитыми".

Добавим, по некоторым другим оценкам потери россиян при провале наступления на Угледар могли достичь 2 тыс. человек убитыми. После неудачной атаки силы зс рф, которые наступали на город, отошли на исходные позиции.

Как сообщалось, 9 февраля российские оккупанты пытались также прорвать украинскую оборону в Луганской области. Пока это им не удается, хотя наступательное давление на линии Сватово-Кременная — самое большое.

"Телеграф" также сообщал, что 10 февраля россия нанесла массированные ракетные удары по Украине.