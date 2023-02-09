Наступление уже началось: Подоляк рассказал, где атакует россия

Оккупанты пытаются продавливать оборону количеством солдат, а не тактикой

На сегодняшний наиболее масштабные боевые действия происходят в Луганской и Донецкой областях. Повторное наступление россиян, о котором говорили в последнее время, уже началось.

Об этом рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, россия бросает много сил, чтобы прорвать оборону Украины.

По его словам, россия увеличивает свое давление, усиливая подразделения оккупантов новой живой силой. Наступление врага уже началось — в Донецкой и луганской областях происходят наиболее масштабные боевые действия.

"Когда все ждали наступления, вот сейчас и есть то самое наступление. Оно уже началось и, можно сказать, что оно не заканчивалось даже определенное время. Россия усиливает давление количеством людей, которых отправляет на смерть", — резюмировал Михаил Подоляк.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что помимо Донбасса россия может пойти в наступление на Харьковском либо на Запорожском направлениях.

Кроме того, шансы россиян захватить Днепр мизерные. Эксперты считают, что наступление врага захлебнется в пределах Луганской и Донецкой областей и вряд ли выйдет за эти пределы.