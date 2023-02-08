Не Донбасс: Данилов назвал еще два направления, где россия может пойти в наступление

Самым горячим направлением во время нового наступления может стать не Донбасс

Уже в ближайшее время россия может пойти в повторное наступление со стороны Харьковщины и Запорожья. Однако то, насколько успешным будет продвижение "второй армии мира" вглубь Украины, будет зависеть от Вооруженных сил.

Такой неожиданный прогноз в комментарии изданию Reuters озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, отметив, что активизировать наступательные действия российские кафиры могут ближе к годовщине полномасштабной войны, 24 февраля, чтобы продемонстрировать своему народу хоть какой-то успех.

По его словам, насколько наступление россиян будет успешным, "зависеть именно от нас".

"Попытки наступления либо на харьковском, либо на запорожском направлении, конечно, будут сделаны. У них должно быть большое желание сделать что-то большое, как они это видят, к этой дате", — пояснил Данилов.

Напомним, что, по мнению Дмитрия Снегирева, который прокомментировал вероятное наступление россии, совершить повторное нападение россия может именно на Донецком направлении, ведь именно там у врага наибольшее количество мобилизованных и "вагнеровцев".

В то же время, по мнению отставного генерала СБУ Виктора Ягуна, оккупанты могут готовить наступление по четырем направлениям.