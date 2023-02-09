Оккупанты начали крупное наступление в Луганской области: свежие карты боев

Оккупанты атаковали в трех областях Украины

Российским оккупантам удалось перехватить инициативу и начать крупное наступление в Луганской области. Вдоль линии Сватово — Кременная в последнюю неделю заметно увеличились темпы вражеских операций. Части нескольких дивизий полностью направленны для наступления.

Об этом сообщает ISW (Институт изучения войны). Как отмечается, привлечение элементов трех дивизий указывает на то, что наступление началось, даже если украинские войска сдерживают его. Также аналитики отмечают, что несмотря на инициативу российских сил их полное задействование может привести к кульминации без достижения цели. В таком случае у украинских сил появится окно возможности для контрнаступления.

В Донецкой области враг также продолжает наступление — в районе Бахмута, Авдеевки, Угледара продолжаются атаки. На юге известно про стычки и разведку в дельте Днепра и на Кинбурнской косе.

За сутки враг атаковал и был отбит в районах населенных пунктов Стельмаховка, Белогоровка Луганской области; Выемка, Федоровка, Бахмут, Красная Гора, Парасковеевка, Ивановское, Часов Яр, Новокалиново, Водяное, Первомайское, Веселое, Красногоровка, Авдеевка, Марьинка, Богоявленка и Пречистовка Донецкой области и Новоандреевка на Запорожье.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Оккупанты продолжают наступательные действия северо-западнее Сватово. Наступательные действия начались в районе Кременной. Враг пытается прорвать оборону. Враг пытается форсировать реку Жеребец и оттеснить украинских военных. Наступление продолжается и южнее Кременной. Эксперты считают, что российские войска могут продвигаться к северо-востоку от района Бахмута в направлении Северска, чтобы обеспечить линию поддержки вероятного основного наступления русских прямо на запад в сторону Кременной.

Карта боев на линии Сватово - Кременная

В Донецкой области враг продолжает атаковать Бахмут и наступать по линии фронта. Оккупанты могли продвинуться в районе Красной Горы и Зализнянского — севернее Бахмута, в Ступках — север Бахмута и Ивановского юго-западнее Бахмута. Они уже в 2,5 км от трассы на Славянск. Российские войска стремятся окружить Бахмут, перекрыв доступ украинских войск к трассам.

В районе Авдеевки продолжаются нападения врага. Вражеские танки действуют в западной части Марьинки. Враг атакует и ближе к границе Запорожской и Донецкой областей. Атаки идут в районе Угледара около Богоявленки.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

В дельте Днепра и на Кинбурнской косе продолжается разведка и столкновения между украинскими и российскими войсками. Украинские военные могли разместить группы на косе, чтобы контролировать Днепровский залив и артиллерию на островах, чтобы наносить удары по российским аванпостам. Враг увеличил количество разведывательно-диверсионных попыток в районе дельты Днепра.

Карта военных действий на юге Украины

В Запорожской области продолжается строительство оборонительных сооружений. Аналитики отмечают, что оккупанты выстраивают длинные оборонительные рубежи вдоль критически важных коммуникаций в Запорожской области в рамках подготовки к защите от возможных будущих контрнаступательных операций Украины вдоль линии фронта в Запорожье. Они ограничены основными дорогами, например трассой между Пологами и Токмаком.

Линия фронта в Запорожской области

Украинские эксперты считают, что наступление врага началось еще в конце января и являет собой усиление давления сразу по всей линии фронта востока Украины. Украинские войска удерживают Бахмут, который под ударом около полугода, чтобы враг не прошел дальше.