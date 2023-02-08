Новое наступление россиян уже идет: военный рассказал, где враг атакует, кроме Бахмута

Оккупанты наступают по всему востоку – это самое горячее направление боев

На сегодняшний день Донбасс остается наиболее горячей точкой на фронте, где ведутся самые напряженные бои. Россияне бросают много сил, чтобы прорвать позиции украинских воинов в районе Угледара, Кременной, Купянска и Лимана.

Об этом в интервью "Телеграф" рассказал военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев. По его словам, активная фаза боевых действий на востоке Украины началась 25 января.

Россияне практически беспрерывно атакуют позиции Сил обороны Украины в районе Угледара. Также враг активизировался в районе Купянска и Лимана — перебросил туда почти всех десантников из 76-й бригады ВДВ.

"Активные бои в районе Авдеевки идут более 11 месяцев. Там постоянно сложная ситуация. Более 5 месяцев идут активные боевые действия на Бахмутском направлении. Активизировались они также в районе Купянска и Лимана – после того, как туда переместились практически все подразделения 76-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил рф. Очень серьезного, элитарного уровня дивизии. Она пополнена мобилизованными, прошедшими курс подготовки и боевого слаживания, в том числе на территории Республики Беларусь", – рассказывает полковник.

Учитывая это, повторное наступление россиян, о котором в последнее время говорят эксперты, уже идет. Враг перешел к активным действиям, не собрав достаточно большого количества сил в одном-двух-трех местах для неожиданной атаки позиций ВСУ. Противник выбрал другую тактику — увеличивать постепенно давление на Донбассе. И это приносит ему определенные результаты.

"Например, украинским силам обороны, которые действуют в районе Кременной, сейчас крайне сложно. Бои идут в лесу, который граничит с этим населенным пунктом. Путинская армия постоянно усиливает давление. Цель у нее всё та же – взять под свой контроль Донецкую и Луганскую области полностью", – пояснил эксперт.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне сосредоточили на Лиманском направлении большое количество живой силы и техники. Однако наступление врага не увеньчается успехом, говорит эксперт.