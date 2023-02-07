Могут достичь целей, но есть нюанс: эксперт оценил планы россиян по наступлению на Лиман
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Россияне ограничены в своих возможностях на поле боя
Оккупанты вероятно попытаются начать наступление в сторону Лимана (Донецкая область), однако этот шаг для них закончится ничем.
Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко ("Злой одессит"), комментируя информацию о готовящемся на этом направлении атаке и сосредоточивании там российских войск
Он отметил, что в районе Сватово и Кременной оккупанты собрали почти 9-тысячную группировку, что является "довольно серьезной концентрацией сил", которая даже сможет достичь некоторых целей.
Вместе с тем Коваленко отмечает, что эти успехи будут иметь временное явление и истощат наступательный ресурс, который мог бы быть использован в другом месте.
К примеру он отметил Угледар, где российские морпехи и спецназовцы понесли тяжелые потери, или под Авдеевку, где та же участь постигла боевиков из Абхазии. Они также могли быть использованы в Бахмуте, который пытались захватить целый ряд российских подразделений, включая "вагнеровцев", мобилизированных из ОРДЛО и даже десантники.
Коваленко добавил, что россияне сейчас сильно ограничены в возможностях и ресурсах.
"Вот и возникает вопрос, когда ты критически ограничен в ресурсе, но готовишь наступление по нескольким направлениям, некоторые из которых заведомо провальные, то чем эта вся авантюра для тебя может закончиться в целом, даже там, где условно тебя может ожидать ситуативный успех?", — добавил Коваленко.
Как сообщалось ранее, накануне западное издание FT обнародовало информацию о том, что россияне готовятся к масштабному наступлению, которое по его информации может начаться в ближайшие 10 дней.