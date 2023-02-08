путин хочет переломить ход войны, после зэков бросили в бой спецназ, – военный оценил ситуацию на фронте

Полковник ВСУ Владислав Селезнев рассказал "Телеграфу" о повышении ставок и активизации боевых действий

На 350-й день широкомасштабного вторжения в Украину российские войска продолжают массированные атаки на Донбассе, взять который им так и не удалось. Именно Донецкая и Луганская области, судя по усилиям, сосредоточенным здесь, являются приоритетными для противника.

Впрочем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключает, что россияне могут вскоре пойти в повторное наступление в Харьковской и Запорожской областях.

Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев рассказал "Телеграфу", что происходит на фронтах – и чего ожидать в обозримом будущем.

Сомнительные "успехи" агрессора

"Страна-агрессор блокирует все попытки решения ситуации мирным путем. Потому что путин продолжает бредить новыми геополитическими приобретениями – за счет Украины и ее народа. Учитывая такую нерациональную, неадекватную позицию Кремля – и жесткую позицию нашей власти и народа в ракурсе защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности, очевидно, что война будет продолжаться. Потенциал переговорного трека будет напрямую зависеть от происходящего на поле боя", – поясняет Владислав Селезнев.

А ситуация там остается сложной, отмечает он. Украина пока не имеет достаточно ресурсов, чтобы проводить контрнаступательные мероприятия. Впрочем, подчеркивает эксперт, путинская армия тоже не имеет достаточно сил и средств, чтобы эффективно наступать.

"Она сейчас это пытается делать, но несет огромные потери. При том, что говорить о каких-то серьезных территориальных "приобретениях" оккупантам не приходится. После июля прошлого года, когда они взяли под контроль уничтоженные ими же Северодонецк и Лисичанск, всё, что удалось россиянам – положить в "копилку побед" разрушенный до основания Соледар, при штурме которого погибло чуть ли не столько захватчиков, сколько ранее жило в этом городе (по разным оценкам, около 10 тысяч). Это точно не масштабное приобретение. А учитывая, что путин требует таковых к годовщине вторжения, ситуация продолжит обостряться", – отмечает полковник.

Владислав Селезнев акцентирует, что мы держим удары, накапливаем ресурсы. Но накапливаем их, к сожалению, очень медленно.

"Наши западные партнеры, увы, не спешат помогать Украине так, как необходимо. Они наблюдают за ситуацией через призму своих национальных интересов. И, похоже, их такое развитие событий устраивает", – подчеркивает военный эксперт.

Новое полномасштабное наступление россиян уже идет, но…

По словам Владислава Селезнева, с 25 января идут активные боевые действия на восточном фланге российско-украинского фронта. Он акцентирует, что две недели российская оккупационная армия практически беспрерывно атакует наши позиции в районе Угледара.

"Активные бои в районе Авдеевки идут более 11 месяцев. Там постоянно сложная ситуация. Более 5 месяцев идут активные боевые действия на Бахмутском направлении. Активизировались они также в районе Купянска и Лимана – после того, как туда переместились практически все подразделения 76-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил рф. Очень серьезного, элитарного уровня дивизии. Она пополнена мобилизованными, прошедшими курс подготовки и боевого слаживания, в том числе на территории Республики Беларусь", – рассказывает полковник.

Учитывая всё вышеперечисленное, отмечает он, новое полномасштабное наступление россиян, о котором говорят так много, уже идет. И путин действует, не сконцентрировав достаточно серьезные силы и средства в одном-двух-трех местах, чтобы неожиданно атаковать наши позиции, а постепенно увеличивая давление на Донбассе.

"Эта тактика приносит противнику некоторые результаты. Например, украинским силам обороны, которые действуют в районе Кременной, сейчас крайне сложно. Бои идут в лесу, который граничит с этим населенным пунктом. Путинская армия постоянно усиливает давление. Цель у нее всё та же – взять под свой контроль Донецкую и Луганскую области полностью", – поясняет эксперт.

В данный момент, продолжает полковник, порядка 42% территории Донецкой области находится под контролем украинских сил обороны. На Луганщине же мы удерживаем лишь небольшой участок.

"Понятно, что к годовщине вторжения путин хочет заявить о неких "успехах". Потому и активизировал все усилия захватнической армии именно на этих участках фронта", – отмечает Владислав Селезнев.

По его словам, когда представители американского Института изучения войны (ISW) говорят о том, что у путина недостаточно сил и средств для широкомасштабного наступления, они исходят из следующих соображений:

для того, что сломить сопротивление украинской армии на определенных участках фронта (оперативно-тактического уровня), россиянам надо создать мощные ударные группировки численностью 40 тысяч + каждая;

к тому же обеспечить их бронетехникой, артиллерией, иметь достаточно боеприпасов.

"С этим у противника – сложности, – уверяет полковник. – Российская военная логистика вынуждена рефлексировать на действия украинских артиллеристов. Получив в свое распоряжение реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, мы имеем возможность уничтожать вражеские цели на глубину до 80 км. Соответственно, путинская армия вынуждена размещать склады с боеприпасами в 100 и более км от линии боевого столкновения. И именно с такого расстояния подвозить артиллерийские, танковые боеприпасы. А это всё – время. Логистика усложнена. Соответственно – затормаживается оперативное реагирование на те или иные процессы, происходящие в рамках боестолкновений. Ближе склады подтянуть россияне не могут, потому что украинские разведчики быстро вычисляют их местонахождение. Со всеми вытекающими…"

Нам важно, подчеркивает Владислав Селезнев, получить более дальнобойные ракеты. И обещанные США в новом пакете военной помощи дальнобойные ракеты GLSDB дальностью до 150 км – то, что надо. Это, уверяет эксперт, вынудит россиян еще дальше отодвигать свои склады с боеприпасами, топливом и так далее, увеличивая проблемы их военной логистики. Но от анонса поставок до применения ракет в бою проходит немало времени. А нам такие средства поражения нужны были еще вчера.

До конца недели многое станет понятно по Бахмуту

Полковник обращает внимание, что имеющиеся в немалом количестве человеческие резервы путин постепенно, буквально "с колес", бросает в топку войны.

"Активизация боевых действий, то самое наступление россиян, о котором речь шла выше, приводят к кратному увеличению потерь в рядах противника. Девять дней подряд у рф – более 600 человек убитыми в битве против Украины. Шесть дней подряд – более 700, три дня подряд – более 800. В последние дни россияне теряют почти по тысяче солдат в день. Это огромные потери. На которые Кремль не обращает внимания. путин давит, давит, давит, надеясь переломить ход войны. Снова и снова повышает ставки. Что в итоге? Десятки тысяч погибших россиян за несколько недель при продвижении на считаные сотни метров", – констатирует Владислав Селезнев.

Он также оценил ситуацию в самой "горячей точке" Донетчины, расположенной на севере. А именно – в Бахмуте.

"Ситуация там крайне сложная. Боевые действия идут уже в самом городе. На востоке, юге, севере. Оккупанты поджимают наши силы обороны с трех сторон. Но судьба Бахмута зависит не столько от боевых действий на территории самого города, сколько от обеспечения логистики. Нашей логистики, – уточняет эксперт. – Всего одна дорога осталась под контролем украинской армии. Лишь ее сейчас можем использовать для перемещения военных грузов, необходимых нам сил и средств. В случае, если россияне получат к ней доступ, ВСУ придется отходить на другие огневые рубежи, за пределами Бахмута. Иначе можем просто потерять людей. Думаю, что до конца этой недели многое станет понятно. Смогут наши подразделения в рамках определенных контрнаступательных действий отдавить путинскую армию от этой дороги – гарнизон продолжит держать Бахмут. Если не удастся, придется производить перегруппировку сил и средств".

По словам Владислава Селезнева, особенности нынешней кампании в районе Бахмута, по сравнению с событиями, которые были еще месяц назад, в том, что вместо российских зэков там сейчас воюют российские десантники-спецназовцы. Серьезно подготовленные, хорошо обеспеченные.

"Штурмовые отряды имеют дроны-разведчики, профессионально работают в системе коммуникаций, боевого слаживания. Путинские генералы пустили в ход элитарные силы и средства, желая во что бы то ни стало взять Бахмут под контроль", – подчеркивает эксперт.

Что касается других участков фронта, то на юге, по словам полковника, в районе Херсона, продолжаются артиллерийские дуэли. Россияне не прекращают бить по городу и его окрестностям. А на Запорожском направлении идет накопление сил путинской армии.

"Там сформирована уже достаточно серьезная группировка, но пока она без движения. Есть и три крупных рубежа обороны со стороны противника на юге Запорожской области: Васильевка, Токмак и Мелитополь. Так что накопленные там войска могут использоваться как для обороны, дабы не допустить прорывов российского фронта на этом участке, так и для определенных наступательных действий, – поясняет Владислав Селезнев. – Но особенности степной Запорожской области в том, что там крайне сложно скрытно приблизиться к боевым порядкам противника. Всё быстро вычисляется воздушной разведкой. И любая активизация пехоты приводит к активизации артиллерии. Это касается как украинских сил обороны, так и действий оккупационной российской армии".