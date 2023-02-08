Враг резко усилил атаки на востоке: свежие карты боев в Украине

Враг пытается прорвать оборону на востоке Украины и захватить Луганскую и Донецкую области

Российские оккупанты продолжают атаковать на разных направлениях на востоке Украины. Не утихают наступательные действия на Купянском и Лиманском направлениях — бои идут на линии Сватово — Кременная.

В отчете Института изучения войны сообщается, что враг продолжает наземные атаки вокруг Бахмута. На южном направлении не добились захвата территории, но успели заявить об этом.

По данным Генштаба враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в окрестностях Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. Оккупанты теряют живую силу, но все равно пытаются прорваться.

Атаки врага отбиты в районах населенных пунктов Новоселовское, Краснопоповка, Шипиловка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Федоровка, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Спорное, Выемка, Бахмут, Красная Гора, Парасковеевка, Ивановское, Часов Яр, Каменка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Богоявленка Донецкой области.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Российские войска проводят ограниченные атаки к северо-западу от Сватово, юго-западу от Кременной. На юго-запад от Кременной проводятся и российские наступательные операции в районе Северска. Их оккупанты показывают как поддержку наступления на Лиман, а не Бахмут.

Карта боев на линии Сватово - Кременная

В районе Бахмута продолжаются бои. Атаки врага отражаются как на сам город, так и на его окрестности. Оккупанты уже достаточно близко к шоссе на Константиновку, чтобы угрожать украинским поставкам по этому маршруту. В районе Авдеевки и на западе Донецкой области накануне не было подтвержденных атак, однако они снова возобновились. Это направление продолжает оставаться одним из горячих. Украинские военные провели на угледарском направлении ограниченное контрнаступление.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Нет подтвержденного территориального продвижения российских войск на территории юга Украины. Оккупанты заявляют про укрепление позиций, захваченных в январе. Украинские военные продолжают уничтожать российские позиции в Херсонской области. Враг ведет обстрелы в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Николаевской области.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской области

Ранее "Телеграф" рассказывал, что основные танки прибудут в Украину к концу марта 2023 года, группа воинов отправилась в Германию на обучение. На переподготовку бойцов ВСУ готовы и в Польше — речь идет о двух батальонах одновременно, включая подготовку медиков и саперов.