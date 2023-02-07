Оккупанты усиливают давление на востоке и заявляют о продвижении: свежие карты боев в Украине

Оккупанты активно атакуют в Луганской и Донецкой области

Украинское командование ожидает что оккупанты могут начать наступление в середине или конце февраля. Враг, вероятно, будет атаковать не на юге, а на востоке Украины. Там идут ожесточенные бои.

Как сообщили в отчете Института изучения войны, враг мог добиться тактических успехов в районе Купянска за последнее время. Тем временем в россии распространяют и ложное заявление о захвате Белогоровки. В этом населенном пункте украинские войска сохраняют позиции.

Враг продолжает атаковать в Донецкой области. На юге украинские силы продолжают попытки форсировать Днепр. В Генштабе сообщают о перегруппировке врага на некоторых направлениях. Наступление продолжается на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Атаки россиян отбиты в районах населенных пунктов Новоселовское, Кременная и Диброва Луганской области и Верхнекаменское, Веселое, Железнянское, Красная Гора, Бахмут, Ивановское и Парасковеевка Донецкой области.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Оккупанты могли добиться тактического успеха за последние дни к северо-востоку от Купянска. Враг мог проникнуть в Двуречное — об этом отчитались в российском минобороны и есть кадры ударов украинской артиллерии с геолокацией, подтверждающие нахождение россиян на западных окраинах. Россияне одновременно с этим заявляют о продвижении к западу от своих позиций на лини Сватово — Кременная. Украинские войска сохраняют позиции в Белогоровке. Аналитики утверждают, что россиянам не удалось захватить населенный пункт, несмотря на их заявление — это подтверждают кадры с геолокацией. Заявления россиян о продвижении в Луганской области могут быть информационными операциями по деморализации в преддверии крупного наступления.

Карта боев на линии Сватово - Кременная

В Донецкой области бои продолжаются на всех направлениях. Враг под Бахмутом продолжает попытки перекрыть дорогу из Константиновки и на Славянск. В районе Авдеевки продолжаются атаки россиян, оккупанты могли продвинуться в западной Марьинке. В районе Угледара оккупанты опасаются украинского контрнаступления.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Российские силы продолжают разведку по воде и воздуху. Украинские войска уничтожают россиян и их ДРГ, в частности — на Кинбурнской косе. Российские войска продолжали обстрелы Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областей. Украинские войска продолжают операции в дельте Днепра.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской области

Как ранее сообщал "Телеграф", в преддверии масштабного наступления россия запускает не только информационную кампанию про якобы продвижение своих военных. Они также рассказывают о мнимом росте потерь ВСУ.