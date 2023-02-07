"Никакой тайны нет": Данилов рассказал, чего ждать на фронте в ближайшее время
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Новое наступление россиян может начаться к годовщине начала вторжения
Украинцам пока рано расслабляться, поскольку "победа еще не лежит в кармане", а противник готовится к новым наступательным действиям в ближайшее время.
Как рассказал в интервью NV секретарь СНБО Алексей Данилов, 24 февраля будет годовщина начала полномасштабного вторжения, а российскому военному руководству отчитываться особо не о чем.
Он напомнил, что в начале вторжения оккупанты ставили задачи взять Киев и сменить власть в Украине, но этого не произошло, как и не были воплощены все остальные планы.
"Мы готовимся к любому развитию событий. Понимаем, что происходит у неприятеля, его состояние. Я бы не говорил сегодня, что мы можем абсолютно расслабиться и победа уже лежит в нашем кармане", — отметил Данилов.
По его словам работать над освобождением всех оккупированных территорий придется еще много.
При этом секретарь СНБО прокомментировал материал Financial Times, в котором говорилось о том, что россияне готовят новое наступление.
"Сегодня путин ставит задачу полного захвата Луганской и Донецкой областей, никакой тайны в этом нет", — добавил он.
По словам Данилова, сейчас в кремле понимают, что у россии нет сил, чтобы воплотить все свои цели, а потому они ищут возможность привлечь разнообразных переговорщиков, чтобы начать договариваться.
При этом он добавил, что украинские условия для начала переговоров уже были озвучены. В них входит освобождение всех оккупированных территорий, ответственность для всех причастных к вторжению и гарантии безопасности для Украины.
Как сообщалось ранее, накануне западное издание FT обнародовало информацию о том, что россияне готовятся к масштабному наступлению, которое по его информации может начаться в ближайшие 10 дней.