"Никакой тайны нет": Данилов рассказал, чего ждать на фронте в ближайшее время

Новое наступление россиян может начаться к годовщине начала вторжения

Украинцам пока рано расслабляться, поскольку "победа еще не лежит в кармане", а противник готовится к новым наступательным действиям в ближайшее время.

Как рассказал в интервью NV секретарь СНБО Алексей Данилов, 24 февраля будет годовщина начала полномасштабного вторжения, а российскому военному руководству отчитываться особо не о чем.

Он напомнил, что в начале вторжения оккупанты ставили задачи взять Киев и сменить власть в Украине, но этого не произошло, как и не были воплощены все остальные планы.

"Мы готовимся к любому развитию событий. Понимаем, что происходит у неприятеля, его состояние. Я бы не говорил сегодня, что мы можем абсолютно расслабиться и победа уже лежит в нашем кармане", — отметил Данилов.

По его словам работать над освобождением всех оккупированных территорий придется еще много.

При этом секретарь СНБО прокомментировал материал Financial Times, в котором говорилось о том, что россияне готовят новое наступление.

"Сегодня путин ставит задачу полного захвата Луганской и Донецкой областей, никакой тайны в этом нет", — добавил он.

По словам Данилова, сейчас в кремле понимают, что у россии нет сил, чтобы воплотить все свои цели, а потому они ищут возможность привлечь разнообразных переговорщиков, чтобы начать договариваться.

При этом он добавил, что украинские условия для начала переговоров уже были озвучены. В них входит освобождение всех оккупированных территорий, ответственность для всех причастных к вторжению и гарантии безопасности для Украины.

Как сообщалось ранее, накануне западное издание FT обнародовало информацию о том, что россияне готовятся к масштабному наступлению, которое по его информации может начаться в ближайшие 10 дней.