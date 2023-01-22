володин запугивает Запад ядерным ударом через помощь Украине: его уже подняли на смех

Российский политик обещает западным странам "глобальную катастрофу", не замечая, куда катится его собственная страна.

Глава государственной думы рф вячеслав володин пообещал "ответ с использованием более мощного оружия", если Запад попытается предоставить Украине оружие для наступления. По словам политика, такой шаг поддержки Киева приведет к "трагедии мирового масштаба", поэтому, скорее всего, речь он ведет о вероятном ядерном ударе. Интересно, что лишь на днях очередными ядерными запугиваниями отличился и экспрезидент россии Дмитрий Медведев.

Свой хейт-спич володин опубликовал в собственном Telegram-канале. Он убежден, что в США и НАТО только спят и видят, как украинцы с помощью западного оружия "наносят удары по мирным городам" рф и захватывают "их территории".

Такое же поведение, подчеркивает он, обязательно обернется глобальной катастрофой. При этом владелец не забывает врать, почему забывая о регулярном уничтожении российскими оккупантами целых городов в Украине, что уже является огромной трагедией.

"Своими решениями Вашингтон и Брюссель ведут мир к страшной войне: к совсем другим боевым действиям, чем сегодня, когда удары наносятся исключительно по военной и критической инфраструктуре, используемой киевским режимом", — отметил он.

Довольно смешной кажется часть его заявления, где речь идет о "техническом превосходстве российского оружия". При этом ВСУ уже неоднократно доказывали, что использование западного вооружения гораздо эффективнее советского или трофейного российского.

"Аргументы, которые ядерные государства раньше не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда была угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны", — резюмировал пропутинский политик.

Конечно же, очередную "пугалку" от володина не могли пропустить пользователи сети. Большинство из них откровенно насмехается над россиянином, будучи уверенными, что подобные речи появляются из-за откровенной паники властей россии.

Следует отметить, что даже усиление "ядерной риторики" россией не сильно влияет на позицию Запада по поддержке Украины. В США четко заявили, что взволнованы позицией рф, однако не видят реальной угрозы.

При этом уже давно известно, что украинские партнеры давно неофициально предупредили путина, что его не спасет ни один бункер в случае использования "ядерки". Тем более что "адреса" укрытий диктатора давно известны.