Повторное наступление россии: у Зеленского рассказали, каким оно будет и ждать ли победы до лета

Вениславский не разделяет положительные прогнозы по завершению войны к лету 2023 года.

россия не способна осуществить повторное широкомасштабное наступление по всем направлениям, как это было в феврале 2022 года. У врага нет достаточного количества вооруженных формирований, способных достичь своей цели.

Об этом в новом интервью для издания "РБК-Украина" рассказал народный депутат от "Слуги народа" и представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский, исключающий вероятность широкомасштабной наступательной операции россиян по всем направлениям.

По его словам, во время полномасштабного наступления, которое россия совершила 24 февраля, у Украины было около 256 тысяч воинов, сейчас их уже чуть ли не втрое больше.

"Это очень мощная сила. И даже несмотря на то, что у нас тогда были войска, втрое меньше, врагу не удалось достичь своей цели. Мы их отвергли с наших земель. То, что они сейчас накопят такие силы, которые позволят им широкомасштабно наступать со всех сторон – практически невероятно”, – объяснил он.

С другой стороны, отмечает Вениславский, для российского диктатора владимира путина крайне важно продемонстрировать то, что он хоть чего и достиг в этой войне. На сегодняшний день наблюдается достаточно высокая концентрация сил врага на Луганском и Донецком направлениях. Сейчас там идут самые кровавые бои, а именно под Авдеевкой, Бахмутом, Угледаром и Кременной.

Нардеп уверяет, что недооценивать агрессора точно не стоит, ведь у россии есть мощные ресурсы, среди которых и мобилизационный.

"Я лично ожидаю, что начало их наступательной операции будет в течение недели — максимум двух. Основной удар, как я вижу сейчас, будет в Донецкой и Луганской областях. Возможно, второе направление, которое, по моему мнению, будет отвлекающим — это будет Юг". И гипотетическое направление – это может быть Северо-восток, например Сумская область…", — добавил он.

Отвечая на вопрос журналиста о вероятности продвижения оккупационной армии к границам Сумской и Черниговской областей войска, чтобы создать видимость какого-то наступления, Вениславский заявляет, что на этих направлениях действительно могут осуществить определенные отвлекающие маневры, однако сейчас точной информации о том, что там у врага есть какие-то мощные силы и средства нет.

Что касается прогнозов по вероятному окончанию войны в Украине к лету, то Вениславский считает их "чрезмерным оптимизмом".

"… вероятность того, что мы закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм от Кирилла Алексеевича (Буданов – начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины – ред.)", – подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению отставного генерала СБУ Виктора Ягуна, кафиры могут готовить наступление на четырех направлениях.