Новое наступление россии: факторы, сроки и направления – прогноз военного эксперта

Масштабы нового наступления, когда противник к нему дозреет, будут гораздо большие, чем год назад, считает военный эксперт

Накануне февраля, на который припадает годовщина массированного российского вторжения в Украину, появляется всё больше информации о новой волне широкомасштабного наступления. О нем высшее военно-политическое руководство нашей страны начало предупреждать еще в конце прошлого года.

Но сейчас об этом рассуждают как о фактически неизбежном. И с потерями в кремле, похоже, считаться не намерены.

Пока же россияне снова и снова атакуют позиции украинских сил обороны на Донбассе, уничтожая очередные города, как это случилось недавно с Соледаром.

О том, чего и почему ожидать от россиян в феврале-марте, "Телеграфу" рассказал экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин.

"Не стоит ожидать под 24 февраля, "сакральную дату" начала вторжения, что россияне постараются подгадать свое новое наступление. Похоже, сакральность для агрессора отошла на второй план. Важнее – готовность сил и средств для продолжения войны", – поясняет Влад Волошин.

Он напоминает, что недавно секретарь СНБО Украины Алесей Данилов заявил, что из 300 тысяч мобилизированных с осени россиян около 150 тысяч уже задействованы в войне, остальные будут готовы в ближайшее время. И именно их готовность, акцентирует эксперт, станет решающим фактором касательно сроков нового массированного наступления агрессора.

"Насколько оно может быть масштабным? Год назад россияне вторглись в Украину примерно 100 тысячами обученных военных. Сейчас же к 300 тысячам свежемобилизированных (часть из которых уже отвоевалась) следует добавить около 70 тысяч оставшихся в строю представителей вооруженных сил старой, скажем так, закалки. Плюс наемники. То есть, масштабы нового наступления, когда противник к нему дозреет, будут гораздо большие, чем те, с которыми мы столкнулись 24 февраля 2022-го", – предупреждает полковник.

Кроме того, продолжает он, россияне учатся на своих ошибках. И когда пойдут в новое наступление, прежде всего, попытаются вскрыть наши системы ПВО и ПРО. Потом будут их подавлять. Затем начнут наносить новые ракетные и авиационные удары, после чего начнут сухопутное наступление.

"Противник понимает, что в этот раз Украина готова к нападению. Что мы выстроили мощные оборонные сооружения, обустроили укрытия, перераспределили свои силы и средства. Поэтому совершая новое наступление, рф и накапливает как можно больше ресурсов. И ориентироваться будет именно на их готовность, а не на те или иные даты", – поясняет Влад Волошин.

Он акцентирует, что один из важнейших факторов вероятной даты вторжения – погодные условия. Будут ли они способствовать наступлению. Понятно, что для него нужны либо мороз, либо просто сухая земля.

"Серьезных морозов этой зимой пока не было. Как не было и вероятного наступления со стороны Беларуси, что стало бы возможным, подмерзни должным образом на севере Украины болота. Соответственно, использование бронетехники с того направления, которое и ранее являлось проблематичным для агрессора (ибо мы хорошо там укрепились), остается под вопросом. В итоге – смещен ракурс наступления. Даже если россияне думали ранее вторгнуться, в том числе, с белорусской территории, как в прошлом году, сейчас они больше усилий концентрируют на востоке и юго-востоке", – отмечает полковник.

Влад Волошин обращает внимание, что продолжаются активные наступательные действия противника на севере Донетчины. У россиян имеется там определенный успех, они захватили Соледар, фактически сравняв его с землей.

"Сейчас акценты вновь на Бахмуте. Второе направление – район Авдеевки. Третье – Марьинка. Открыто новое направление – Угледар. На всех этих участках фронта россияне будут в феврале наращивать интенсивность своих атак, – прогнозирует полковник. – Неспокойно будет и на Лугащине, где уже мы "прогрызаем" вражескую оборону. Появится и одно-два новых "горячих" направления. Скорее всего, в Харьковской и Запорожской областях".

А вот интенсивность ракетных ударов по украинской инфраструктуре несколько снизится, считает военный эксперт. Ее эффективность, поясняет он, стала куда меньше, чем в первые волны таких обстрелов. Прежде всего, по причине более качественной работы украинской ПВО и наращивания ее мощностей.

"Плюс – дает о себе знать смена руководства оккупационной группировки российских войск. В отличие от своего предшественника Суровикина, Герасимов не видит перспективы в таком "ракетозабрасывании" Украины. Он делает ставку на общевойсковые операции, – рассказывает Влад Волошин. – И тут у россиян есть, к сожалению, определенные успехи, как с тем же Соледаром. Если это можно считать успехом, учитывая, сколько своих солдат они там положили. Резюмируя: не исключаю, что в середине-конце февраля может начаться новое широкомасштабное вторжение рф. Но скорее оно станет возможным к середине-концу марта".