Россияне уничтожают Авдеевку – появилось видео серьезных обстрелов. Жителей торопят с эвакуацией

Российские оккупанты расстреляли из артиллерии многоэтажку в Авдеевке

Оккупанты на востоке Украины штурмуют и обстреливают не только Бахмут. С начала широкомасштабного вторжения почти год назад и по сей день враг штурмует и атакует Авдеевку Донецкой области, а 25 января весь день армия россии била из "Градов" по жилым кварталам города.

Как рассказал нардеп по Авдеевскому округу Муса Магомедов, все время с начала широкомасштабного вторжения россияне не прекращают воевать со спасающимися в подвалах и убежищах гражданскими людьми, разрушают жилые дома.

"Сегодня "русские" расстреляли многоэтажку в квартале Юбилейный. Именно тогда, когда сотрудники Авдеевского коксохимического завода — крупнейшего в Европе — развозили гуманитарную помощь по хранилищам", — рассказал нардеп.

Он напомнил, что до вторжения россиян в прошлом году в Авдеевке проживало более 30 тысяч человек. Сегодня в городе находятся не более 2,5 тысяч, из них, почти шесть десятков – это дети.

"Откровенно не одобряю решение оставаться в городе. То, как россияне "насилуют" можно сравнить с адом: ежедневные массированные обстрелы города из "градов", авиации, артиллерии. Но, есть неопровержимый факт: многие отказываются от эвакуации, которую мы проводим вместе с военной администрацией, АКХЗ и волонтерами", — добавляет Магомедов.

Он в очередной раз отметил безальтернативность эвакуации гражданских.

"Можно долго рассказывать об отсутствии средств, но никакие риски не стоят хоть потенциальной угрозы потерять жизнь. Украинских переселенцев принимают в других регионах Украины, принимает Европа. Под открытым небом тех, кто решится на эвакуацию, не оставят. Не стоит рисковать жизнью, когда дыхание смерти чувствуется повсюду", — подчеркнул парламентарий.

Линия фронта по состоянию на 25.01.23 в районе Авдеевки

Как сообщалось, в ходе упорных боев за Соледар Донецкой области бойцы ВСУ истощили противника и ушли из города, позволив оккупантам занять этот населенный пункт.