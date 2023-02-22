Меньше говорить и больше доверять ВСУ: Тарас Чмут прокомментировал ситуацию под Бахмутом

ВСУ выбрали тактику обороны в Бахмуте, но при необходимости могут покинуть город

В Бахмуте несколько месяцев ведутся ожесточенные бои, а сам город превратился практически в руины. Западные эксперты не видят в городе никакой стратегической ценности ни для одной из сторон и советуют переключиться на другое направление, но ВСУ решили оборонять каждый метр земли.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут. По его словам, если ВСУ начнут отступать, то Украина очень быстро будет терять свои населенные пункты.

Тарас Чмут отметил, что Украина на данном этапе войны выбрала стратегию обороны, а не наступлений, ведь это легче. Несмотря на то, что потери под Бахмутом с обеих сторон колоссальные, ВСУ не должны сдавать позиции.

"Если мы будем постоянно отступать, то мы будем терять территории и населенные пункты, а потом их отбивать. Отбивать всегда сложнее, чем защищать", — сказал глава "Повернись живим".

Он отметил, что на тех участках фронта, где нет другого выхода, Силы обороны Украины все же вынуждены отступать. Но бои истощают противника и потери составляют примерно 100 украинцев на 500-700 оккупантов. Там, где ВСУ теряют 10 единиц техники, россияне теряют около 50, поделился подсчетами Тарас Чмут.

Но ситуация может измениться весной, когда подоспеет западная военная помощь и начнется контрнаступление, о котором все давно говорят.

"Наша позиция сейчас такая, что мы максимально обороняемся и ждем огромные пакеты западной военной помощи. Весной у нас будут резервы и есть несколько десятков бригад, которые готовят под эту технику, в том числе и за границей. Они в будущем должны будут перейти в контрнаступление весеннее, о котором говорил президент и другие лица и которое должно потенциально освободить большое количество территорий. Пока мы истощаем противника", — сказал Тарас Чмут.

С точки зрения логистики, Бахмут важно удержать еще и потому, что он открывает дорогу на Славянск. Но если ВСУ выйдут из города, это не будет иметь большого стратегического провала для нашей страны, подчеркнул глава "Повернись живим". На фронте много населенных пунктов, за которые ведутся активные боевые действия.

"Я не знаю, удержим мы его (Бахмут-ред.) или нет. Но даже если нет, то в этом нет ничего необычного и это нормально. Военные когда-то наступают, а когда-то отступают — это их сфера работы и обществу нужно меньше говорить, и больше доверять военным", — подытожил Тарас Чмут.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, Владимир Зеленский назвал самое сложное направление на фронте после Бахмута. Враг бросает много сил, чтобы захватить населенные пункты.