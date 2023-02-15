Зеленский о Бахмуте: "Самая сложная ситуация"

Несмотря на все трудности, украинские воины стоят крепко и выполняют свою задачу

Самыми сложными и горячими точками на сегодняшний день остаются Бахмутское и Угледарское направления. Но украинские воины продолжают бить оккупантов и наносить им максимальные потери.

Об этом сказал Владимир Зеленский в ходе совместной с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном пресс-конференции в Киеве, сообщает Укринформ.

"Самое сложное из всех ситуаций, которые есть на территории нашего государства, самое сложное и горячее именно в том направлении. Я бы туда еще добавил Угледарское направление также", — сказал Зеленский.

На востоке Украины, по словам президента, сейчас в целом непросто. Однако он добавил, что неспроста Бахмут называют крепостью.

"К сожалению, крепость живая. Живая, имею в виду, из живых людей, такая живая стена. Такая дорогая эта война для истории нашего государства. Но, со всем тем, люди крепкие, защищаются крепко, стоят, понимают, что они крепость для того, чтобы Украина готовилась к деоккупации всех территорий, они стоят крепко, выполняют свою задачу и уничтожают, наверное, это самое главное сегодня — уничтожают максимум врага", — отметил президент.

Глава государства также подчеркнул, что он постоянно на связи с командованием и как бы ни было сложно, наши военные храбро держатся.

"Сложно, но держатся", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ВСУ рассказали, при каком условии украинские военные покинут Бахмут. Однако пока об отступлении наших защитников речи нет.