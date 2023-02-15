Враг усилил обстрелы в Луганской области: карты боев в Украине

Российские войска собирают мобилизованных у линии фронта

В западных СМИ появилось мнение, что украинские силы не могут одновременно проводить контрнаступление весной и защищать Бахмут. Однако в Институте изучения войны, уверены, что решение удерживать город является стратегически обоснованным шагом. Это вынудило врага использовать большую часть вагнеровцев и вдв для поддержания операций на истощение. Украинская оборона Бахмута не только ослабила российские силы, но и может создать благоприятные условия для контрнаступления в будущем.

В отчете ISW также сказано, что враг продолжает атаковать на Купянском направлении, линии Сватово — Кременная, вокруг Бахмута, на западной окраине Донецка. Согласно данным Генштаба ВСУ, враг наступает на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлении.

Атаки врага отбиты в окрестностях более чем 20 населенных пунктов. Среди прочих: в Харьковской области — Гряниковка, в Луганской — Невское, Кременная, Белогоровка, в Донецкой — Федоровка, Бахмут, Ивановское, Водяное, Первомайское, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Российские оккупанты не только продолжают наступление на Купянском направлении, но и заявляют про свое продвижение. На линии Сватово — Кременная продолжаются атаки врага. Оккупанты продвигаются в районе к северо-западу от города. В Луганскую область стягивают мобилизированных россиян. Украинские военные ждут на этом направлении больших атак в ближайшие дни — враг нанес на Лиманском направлении рекордное количество артударов. Аналитики DeepState отмечают, что удары по Гряниковке — отвлекающие. Враг атакуя со стороны Площанки, Кременной, Червонопоповки пытается вытеснить украинских военных с левого берега реки Жеребец.

Карта боев в Харьковской и Луганской области

В Донецкой области оккупанты продолжают атаковать в районе Бахмута. Украинские военные опровергли заявления вагнеровцев о захвате Красной Горы. Известно, что враг продвинулся в пределах одного километра к юго-востоку от Васюковки. Согласно DeepState врага удалось остановить на трассе, основная цель врага — вытеснить украинцев из Парасковеевки. Бои идут в восточной части Бахмута.

Вдоль окраины Донецка с запада враг продолжает атаковать на северо-западной части в районе Водяного, а с юго-запада в районе Марьинки. Ситуация в Марьинке очень сложная На Авдеевском участке большие силы врага также сконцентрированы на штурмах Красногоровки. В районе Угледара продолжаются бои.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

В Херсонской, Николаевской и западной части Запорожской области подтвержденных наступательных операций не было. Враг, вероятно, повышает боеготовность и обороноспособность, чтобы рассредоточить украинские силы. На востоке Запорожской области продолжаются попытки врага занять мариупольскую трассу южнее Орехова.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

Ранее "Телеграф" сообщал, что оккупанты спускают воду из Каховского водохранилища. Они заявляют, что это якобы ради предупреждения весеннего паводка, а оккупационная администрация пошла дальше и обвинила в этом Украину — якобы попытка навредить российскому псевдоруководству ЗАЭС.