Враг усилил обстрелы в Луганской области: карты боев в Украине
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Российские войска собирают мобилизованных у линии фронта
В западных СМИ появилось мнение, что украинские силы не могут одновременно проводить контрнаступление весной и защищать Бахмут. Однако в Институте изучения войны, уверены, что решение удерживать город является стратегически обоснованным шагом. Это вынудило врага использовать большую часть вагнеровцев и вдв для поддержания операций на истощение. Украинская оборона Бахмута не только ослабила российские силы, но и может создать благоприятные условия для контрнаступления в будущем.
В отчете ISW также сказано, что враг продолжает атаковать на Купянском направлении, линии Сватово — Кременная, вокруг Бахмута, на западной окраине Донецка. Согласно данным Генштаба ВСУ, враг наступает на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлении.
Атаки врага отбиты в окрестностях более чем 20 населенных пунктов. Среди прочих: в Харьковской области — Гряниковка, в Луганской — Невское, Кременная, Белогоровка, в Донецкой — Федоровка, Бахмут, Ивановское, Водяное, Первомайское, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка.
Восток Украины
Российские оккупанты не только продолжают наступление на Купянском направлении, но и заявляют про свое продвижение. На линии Сватово — Кременная продолжаются атаки врага. Оккупанты продвигаются в районе к северо-западу от города. В Луганскую область стягивают мобилизированных россиян. Украинские военные ждут на этом направлении больших атак в ближайшие дни — враг нанес на Лиманском направлении рекордное количество артударов. Аналитики DeepState отмечают, что удары по Гряниковке — отвлекающие. Враг атакуя со стороны Площанки, Кременной, Червонопоповки пытается вытеснить украинских военных с левого берега реки Жеребец.
В Донецкой области оккупанты продолжают атаковать в районе Бахмута. Украинские военные опровергли заявления вагнеровцев о захвате Красной Горы. Известно, что враг продвинулся в пределах одного километра к юго-востоку от Васюковки. Согласно DeepState врага удалось остановить на трассе, основная цель врага — вытеснить украинцев из Парасковеевки. Бои идут в восточной части Бахмута.
Вдоль окраины Донецка с запада враг продолжает атаковать на северо-западной части в районе Водяного, а с юго-запада в районе Марьинки. Ситуация в Марьинке очень сложная На Авдеевском участке большие силы врага также сконцентрированы на штурмах Красногоровки. В районе Угледара продолжаются бои.
Юг Украины
В Херсонской, Николаевской и западной части Запорожской области подтвержденных наступательных операций не было. Враг, вероятно, повышает боеготовность и обороноспособность, чтобы рассредоточить украинские силы. На востоке Запорожской области продолжаются попытки врага занять мариупольскую трассу южнее Орехова.
Ранее "Телеграф" сообщал, что оккупанты спускают воду из Каховского водохранилища. Они заявляют, что это якобы ради предупреждения весеннего паводка, а оккупационная администрация пошла дальше и обвинила в этом Украину — якобы попытка навредить российскому псевдоруководству ЗАЭС.