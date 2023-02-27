Страх, ранения и вера в Победу: интервью с защитниками Бахмута
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Показываем в лицах, кто обороняет Бахмут от российской агрессии
Наверное, нет украинца, которого бы не задевала за живое ситуация под Бахмутом, который уже много месяцев сдерживает российских оккупантов, — за это населенный пункт уже прочно утвердился в звании "города-крепости". Но оборону города держат на своих плечах военные, обычные украинцы всех возрастов, каждый со своей историей.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на передовых позициях украинских военных и откровенно пообщался с ними, — что их пугало, как они были ранены, о чем мечтают по возвращении домой и как сохраняют оптимизм, несмотря ни на что. Видео разговора с каждым из них смотрите на видео внизу страницы.
Один военный рассказывает, что старается улыбаться как можно чаще, поскольку не имеет права злиться и отчаиваться. При этом он уверен, — нужно выбить россиян за границу как можно скорее, чтобы войну не пришлось продолжать нашим детям и внукам. По его словам, у него трое сыновей, и он был бы горд, если бы они при необходимости тоже встали на защиту Украины, однако это худший сценарий, какого он бы хотел.
Боец с позывным "Грызли", заместитель командира по морально-психологическому обеспечению, рассказывает, что собирался идти на службу в полицию после учебы, и только 23 февраля 2022 года подал документы, однако полномасштабное вторжение внесло коррективы в его планы. В первые дни на позициях было очень страшно из-за звуков обстрелов, но привыкнуть можно ко всему, уверяет военный. По возвращению домой он хочет сделать жениться на девушке и побыть в тишине, пойти с палаткой в горы.
Андрей Безручко показывает свои награды за боевую службу и объясняет, что дома его ждет жена и двое детей, и он уже целый год не видел родных, но общается с ними по телефону. Более того, они выслали ему флаг Украины на подпись, чтобы хранить его потом как ценную память.
23-летний Ярослав был строителем, но с мая тоже защищает Бахмут. "Я патриот. Если не мы, то никто", — объясняет он, почему в таком юном возрасте находится на таком опасном участке фронта. Дома его ждет любимая девушка, на которой он планирует жениться.
Еще один военный рассказывает, как в освобожденном населенном пункте подорвался на мине вместе с комбатом, связи не было, и им пришлось самостоятельно с ранами добираться до точки эвакуации. Он потерял пять зубов, получил рваные раны руки и травму груди: "Не мог ни разговаривать, ни дышать. И даже не хотел этого делать, так болела грудь".
Когда выздоровел и вставил новые зубы, военный прошел медкомиссию, выяснил, что "годен", и вернулся обратно на службу.
Разговоры с каждым из них смотрите на видео:
Напомним, ранее "Телеграф" публиковал репортаж, в каких условиях сейчас приходится воевать украинским военным под Бахмутом.