Страх, ранения и вера в Победу: интервью с защитниками Бахмута

Показываем в лицах, кто обороняет Бахмут от российской агрессии

Наверное, нет украинца, которого бы не задевала за живое ситуация под Бахмутом, который уже много месяцев сдерживает российских оккупантов, — за это населенный пункт уже прочно утвердился в звании "города-крепости". Но оборону города держат на своих плечах военные, обычные украинцы всех возрастов, каждый со своей историей.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на передовых позициях украинских военных и откровенно пообщался с ними, — что их пугало, как они были ранены, о чем мечтают по возвращении домой и как сохраняют оптимизм, несмотря ни на что. Видео разговора с каждым из них смотрите на видео внизу страницы .

Один военный рассказывает, что старается улыбаться как можно чаще, поскольку не имеет права злиться и отчаиваться. При этом он уверен, — нужно выбить россиян за границу как можно скорее, чтобы войну не пришлось продолжать нашим детям и внукам. По его словам, у него трое сыновей, и он был бы горд, если бы они при необходимости тоже встали на защиту Украины, однако это худший сценарий, какого он бы хотел.

Нужно находить повод для улыбки даже во время войны

Боец с позывным "Грызли", заместитель командира по морально-психологическому обеспечению, рассказывает, что собирался идти на службу в полицию после учебы, и только 23 февраля 2022 года подал документы, однако полномасштабное вторжение внесло коррективы в его планы. В первые дни на позициях было очень страшно из-за звуков обстрелов, но привыкнуть можно ко всему, уверяет военный. По возвращению домой он хочет сделать жениться на девушке и побыть в тишине, пойти с палаткой в горы.

Андрей Безручко показывает свои награды за боевую службу и объясняет, что дома его ждет жена и двое детей, и он уже целый год не видел родных, но общается с ними по телефону. Более того, они выслали ему флаг Украины на подпись, чтобы хранить его потом как ценную память.

Андрей целый год не видел детей и жену

23-летний Ярослав был строителем, но с мая тоже защищает Бахмут. "Я патриот. Если не мы, то никто", — объясняет он, почему в таком юном возрасте находится на таком опасном участке фронта. Дома его ждет любимая девушка, на которой он планирует жениться.

Такой молодой и такой патриот

Еще один военный рассказывает, как в освобожденном населенном пункте подорвался на мине вместе с комбатом, связи не было, и им пришлось самостоятельно с ранами добираться до точки эвакуации. Он потерял пять зубов, получил рваные раны руки и травму груди: "Не мог ни разговаривать, ни дышать. И даже не хотел этого делать, так болела грудь".

Когда выздоровел и вставил новые зубы, военный прошел медкомиссию, выяснил, что "годен", и вернулся обратно на службу.

Разговоры с каждым из них смотрите на видео:

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал репортаж, в каких условиях сейчас приходится воевать украинским военным под Бахмутом.