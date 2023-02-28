Росіяни замінюють "вагнерівців" під Бахмутом на регулярних військових: що відбувається

Російські регулярні солдати набагато гірше мотивовані, кажуть у МОУ

Більшість підрозділів російської ПВК "Вагнер" під Бахмутом були знищені зусиллями українських військових, і тепер росіянам доводиться шукати їм заміну.

Як розповіла заступник Міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі єдиного марафону новин, через величезні втрати в лавах найманців окупантам доводиться замінювати їх на кадрових військових.

За її словами, російські регулярні війська не мають належної мотивації на відміну від "вагнерівців", які отримували гроші за виконання завдань.

Маляр додала, що ситуація навколо Бахмута залишається напруженою, а росіяни перевершують українських захисників за чисельністю навіть попри те, що їхні втрати значно вищі.

Як повідомлялося раніше, напередодні кореспондент "Телеграфа" побував на околицях Бахмута і показав, за яких умов зараз доводиться воювати українським захисникам. Через потепління та рясні дощі, земля там перетворилася на болото, а тому там застряють навіть легкі автомобілі.

Крім того, йому вдалося поспілкуватися з українськими захисниками, які розповіли, як проходить служба та про що вони мріють.