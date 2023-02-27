Страх, поранення та віра в Перемогу: інтерв’ю із захисниками Бахмута

Показуємо в обличчях, хто боронить Бахмут від російської агресії

Напевно, немає українця, якого б не хвилювала ситуація під Бахмутом, який уже багато місяців стримує російських окупантів, — за це населений пункт уже міцно утвердився у званні "міста-фортеці". Але оборону міста тримають на своїх плечах військові, звичайні українці різного віку, кожен зі своєю історією.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на передових позиціях українських військових і відверто поспілкувався з ними про те, що їх лякало, як вони були поранені, про що мріють після повернення додому і як зберігають оптимізм, незважаючи ні на що. Відео розмови з кожним з них дивіться на відео внизу сторінки .

Один військовий розповідає, що намагається посміхатися якнайчастіше, оскільки не має права злитися і зневірятися. При цьому він упевнений, що потрібно вибити росіян за кордон якнайшвидше, щоб війну не довелося продовжувати нашим дітям та онукам. За його словами, у нього троє синів, і він був би гордий, якби вони за необхідності теж стали на захист України, проте це найгірший сценарій, якого він би хотів.

Потрібно знаходити привід для посмішки навіть під час війни

Боєць із позивним "Гризлі", заступник командира з морально-психологічного забезпечення, розповідає, що збирався йти на службу в поліцію після навчання, і лише 23 лютого 2022 року подав документи, проте повномасштабне вторгнення внесло корективи до його планів. У перші дні на позиціях було дуже страшно через звуки обстрілів, але звикнути можна до всього, запевняє військовий. Після повернення додому він хоче одружитися і побути в тиші, піти з наметом у гори.

Андрій Безручко показує свої нагороди за бойову службу та пояснює, що вдома на нього чекає дружина та двоє дітей, і він уже цілий рік не бачив рідних, але спілкується з ними по телефону. Більше того, вони вислали йому прапор України на підпис, щоб зберігати його згодом як цінну пам’ять.

Андрій цілий рік не бачив дітей та дружину

23-річний Ярослав був будівельником, але з травня теж боронить Бахмут. "Я патріот. Якщо не ми, то ніхто", — пояснює він, чому в такому юному віці знаходиться на такій небезпечній ділянці фронту. Вдома на нього чекає дівчина, на якій він планує одружитися.

Такий молодий і такий патріот

Ще один військовий розповідає, як у звільненому населеному пункті підірвався на міні разом із комбатом, — зв’язку не було, і їм довелося самостійно з ранами діставатись до точки евакуації. Він втратив п’ять зубів, отримав рвані рани руки та травму грудей: "Не міг ні розмовляти, ні дихати. І навіть не хотів цього робити, так боліли груди".

Коли одужав і вставив нові зуби, військовий пройшов медкомісію, з’ясував, що "придатний", і повернувся назад на службу.

Розмови з кожним із них дивіться на відео:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував репортаж, за яких умов зараз доводиться воювати українським військовим під Бахмутом.