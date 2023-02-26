Окупанти посилили тиск на Бахмут: військовослужбовець розповів про ситуацію у місті (відео)

ЗСУ продовжують тримати оборону міста-фортеці

Українські війська стійко утримують Бахмут і відбивають атаки ворога, хоча у північній частині міста спостерігається збільшення кількості російських атак.

Як повідомив командир підрозділу аеророзвідки ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр") у своєму telegram-каналі, на "далекому північному фланзі" Бахмута окупанти постійно роблять спроби штурмувати місто. За його словами, це у них виходить зі змінним успіхом.

"Хочу лише запевнити, що ситуація не є жорстко критичною. Вона залишається під тиском, але контрольованою підрозділами ЗСУ", — сказав він.

При цьому військовослужбовець додав, що окупанти продовжують використовувати усі засоби для обстрілу міста, починаючи з мінометів та закінчуючи застосуванням авіації.

За словами Бровді, місто продовжує триматися і залишатиметься під контролем ЗСУ доти, доки у цьому є доцільність.

Як повідомлялося раніше, Бахмут останніми місяцями є місцем найактивніших бойових дій. Місто постійно зазнає масованих обстрілів, а в цей час вважається, що воно зруйноване на 80%.