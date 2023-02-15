Зеленський про Бахмут: "Найскладніша ситуація"

Попри всі труднощі, українські воїни міцно стоять і виконують своє завдання

Найскладнішими і найгарячішими точками на сьогодні залишаються Бахмутський і Вугледарський напрямки. Але українські воїни продовжують бити окупантів і завдавати їм максимальних втрат.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у ході спільної з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном пресконференції у Києві, повідомляє Укрінформ.

"Найскладніший з усіх ситуацій, які є на території нашої держави, найскладніше і найгарячіше саме в тому напрямку. Я б туди ще додав Вугледарський напрямок також", — сказав Зеленський.

На сході України, за словами президента, зараз загалом непросто. Однак він додав, що недарма Бахмут називають фортецею.

"На жаль, фортеця жива. Жива, маю на увазі, з живих людей, така жива стіна. Така дорога ця війна для історії нашої держави. Але, з усім тим, люди міцні, захищаються міцно, стоять, розуміють, що вони міцність того, щоб Україна готувалася до деокупації всіх територій, вони міцно стоять, виконують своє завдання і знищують, напевно, це найголовніше сьогодні — знищують максимум ворога", — зазначив президент.

Глава держави також підкреслив, що він постійно на зв’язку з командуванням, і хоч як би було складно, наші військові хоробро тримаються.

"Складно, але тримаються", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ЗСУ розповіли, за якої умови українські військові покинуть Бахмут. Однак поки що про відступ наших захисників не йдеться.