Ворог посилив обстріл у Луганській області: карти боїв в Україні

Російські війська збирають мобілізованих біля лінії фронту

У західних ЗМІ з’явилася думка, що українські сили не можуть одночасно проводити контрнаступ навесні та захищати Бахмут. Однак в Інституті вивчення війни впевнені, що рішення утримувати місто є стратегічно обґрунтованим кроком. Це змусило ворога використовувати більшу частину вагнерівців і вдв для підтримки операцій на виснаження. Українська оборона Бахмута не лише послабила російські сили, а й може створити сприятливі умови для контрнаступу у майбутньому.

У звіті ISW також сказано, що ворог продовжує атакувати на Куп’янському напрямку, лінії Сватове — Кремінна, довкола Бахмута, на західній околиці Донецька. За даними Генштабу ЗСУ, ворог наступає на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямку.

Атаки ворога відбито на околицях більш ніж 20 населених пунктів. Серед інших: у Харківській області – Гряниківка, у Луганській – Невське, Кремінна, Білогорівка, у Донецькій – Федорівка, Бахмут, Іванівське, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Російські окупанти не лише продовжують наступ на Куп’янському напрямі, а й заявляють про свій поступ. На лінії Сватове — Кремінна продовжуються атаки ворога. Окупанти просуваються в районі на північний захід від міста. На Луганщину стягують мобілізованих росіян. Українські військові чекають на цьому напрямі великих атак найближчими днями — ворог завдав на Лиманському напрямі рекордної кількості артударів. Аналітики DeepState відзначають, що удари по Гряниківці — відволікаючі. Ворог атакуючи з боку Площанки, Кремінної, Червонопопівки намагається витіснити українських військових із лівого берега річки Жеребець.

Карта боїв у Харківській та Луганській області

На Донеччині окупанти продовжують атакувати в районі Бахмута. Українські військові спростували заяви вагнерівців про захоплення Червоної Гори. Відомо, що ворог просунувся в межах одного кілометра на південний схід від Васюківки. Згідно з DeepState ворога вдалося зупинити на трасі, основна мета ворога — витіснити українців із Парасковіївки. Бої йдуть у східній частині Бахмуту.

Уздовж околиці Донецька із заходу ворог продовжує атакувати на північно-західній частині у районі Водяного, а з південного заходу у районі Мар’їнки. Ситуація у Мар’їнці дуже складна На Авдіївській ділянці великі сили ворога також сконцентровані на штурмах Красногорівки. У районі Вугледару тривають бої.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

У Херсонській, Миколаївській та західній частині Запорізької області підтверджених наступальних операцій не було. Ворог, ймовірно, підвищує боєздатність та обороноздатність, щоб розосередити українські сили. На сході Запорізької області продовжуються спроби ворога зайняти маріупольську трасу на південь від Оріхова.

Лінія фронту у Запорізькій області

Лінія фронту у Херсонській та Миколаївській області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окупанти спускають воду з Каховського водосховища. Вони заявляють, що це нібито задля запобігання весняному паводку, а окупаційна адміністрація пішла далі і звинуватила в цьому Україну — нібито спроба нашкодити російському псевдокерівництву ЗАЕС.