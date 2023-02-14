Відомий блогер, військовий журналіст, начальник "Геніального штабу" в інтернет-спільноті "Демократична Сокира" розповів про ситуацію навколо Бахмута та чутки про його "здачу"

Бахмут. Багато пишуть про Бахмут, і про те навіщо ми його тримаємо. Ще й пішли вкиди, що його зливають. Спробую відповісти.

Бахмут це дуже важкий фронт. Донецька агломерація — це дуже важкий театр бойових дій, коли у ворога більше м'яса, аніж у тебе.

Але віддати Бахмут — це виводити наші війська під штурмовими діями ворога. Скільки там буде загиблих і полонених, поки ми відступимо, фортифікуємо нову лінію, нарешті вирівняємо оборону, ви рахували? А якщо не зможемо, і у нас там посиплеться фронт? Так, ситуація в Бахмуті важка, але є і більш фатальні варіанти. Там, де у противника багато сил і постійні штурми — там буде пекло. Це війна. Але інші варіанти, можливо, будуть ще небезпечніші для України.

У нас є Залужний, який працює від оборони та нападу. Хай там як — росіянам на Бахмуті дуже важко. Вони там теж закінчуються. Я спілкуюсь з хлопцями, які займаються аеророзвідкою на Бахмуті, корегують "Ескалібури" та MGLRS, і знаю, що кожен день ЗСУ вибивають багато техніки. Настільки багато, що її нема стільки на інших ділянках фронту. "Тори", "Зоопарки", арта, танки — кожен день вибивається техніки на десятки та сотні мільйонів доларів. І колись же вона має закінчитись. Це треба все знищити, бо якщо не там — то доведеться знищувати її на інших ділянках фронту. І поки що роботи там багато.

Ніхто Бахмут не зливає, всі працюють, як можуть. І від оборони. Колись командування вирішіть, що досить і буде проривати фронт поруч, щоб обвалити цю лінію, це станеться, коли ми будемо готові до цього.

Бахмут — не єдине місце, де важко. Я бачив штурми під Донецьком, і щоб там не пи**ів Стрєлков — там було все організовано і дуже гарно сплановано. Але 59, 36, 35, 110 та 79 з приданими підрозділами втримали лінію, не давши реалізувати мету "Откінуть ВСУ от Донєцка!", яку з початку року оголосили російські воєнкори. Важко на Луганді. Важко на Вугледарі. Багато, де важко. Деякі сильні бої взагалі проходять поруч з вами, а ви про це не знаєте, бо ЗМІ не приділяє цьому достатньо уваги.

Але ніхто нічого не зливає. Найбільш темна ніч перед сходом сонця, пам'ятаймо про це. І треба вистояти. Попереду ще важкі бої, і якщо ви вважаєте, що важко в обороні — то скажу, штурмувати набагато важче. А нам це ще доведеться.

Вірте Залужному. Він ще не підводив. І знаю, що не підведе.

Джерело: Facebook-сторінка Сержа Марко.