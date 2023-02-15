Греція надішле Україні бронетехніку: про що йдеться

Україна отримає бронетехніку із Греції

Греція вирішила підтримати Україну такою необхідною їй бойовою технікою та висловила готовність відправити на потреби ЗСУ пару десятків БМП-1, а також боєприпаси.

Як йдеться на сайті Міністерства оборони Греції, про це повідомив голова відомства Ніколаос Панайотопулос під час зустрічі у форматі "Рамштайн" 14 лютого.

За його словами, вторгнення в Україну є кричущим порушенням міжнародного права, яке підриває мир, безпеку та стабільність у Європі.

У зв’язку з цим Афіни вирішили направити на потреби ЗСУ партію з 20 БМП-1 та боєприпаси.

Крім того, Панайотопулос наголосив, що Греція продовжуватиме підтримувати праведну боротьбу українського народу проти російських окупантів.

Як повідомлялося раніше, розмови про постачання БМП-1 Україні до Греції почали вести ще у червні. Тоді очікувалося, що бойові машини будуть відправлені в рамках кільцевого обміну, в рамках якого країна має отримати від Німеччини БМП Marder.

У січні стало відомо, що щонайменше 20 грецьких БМП-1 вже було передано Україні.

Також країна висловила готовність передати ЗСУ свої системи ППО С-300 в обмін на американські Patriot, через що в росії видали потік погроз у бік Афін.