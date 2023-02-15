Греция отправит Украине бронетехнику: о чем речь
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Украина получит бронетехнику из Греции
Греция решила поддержать Украину столь необходимой ей боевой техникой и выразила готовность отправить на нужды ВСУ пару десятков БМП-1, а также боеприпасы.
Как говорится на сайте Министерства обороны Греции, об этом сообщил глава ведомства Николаос Панайотопулос во время встречи в формате "Рамштайн" 14 февраля.
По его словам, вторжение в Украину является вопиющим нарушением международного права, которое подрывает мир, безопасность и стабильность в Европе.
В связи с этим Афины решили направить на нужды ВСУ партию из 20 БМП-1 и боеприпасы.
Кроме того, Панайотопулос подчеркнул, что Греция будет продолжать поддерживать праведную борьбу украинского народа против российских оккупантов.
Как сообщалось ранее, разговоры о поставках БМП-1 Украине в Греции начали вести еще в июне. Тогда ожидалось, что боевые машины будут отправлены в рамках кольцевого обмена, в рамках которого страна должна получить от Германии БМП Marder.
В январе стало известно, что по меньшей мере 20 греческих БМП-1 уже были переданы Украине.
Также страна выразила готовность передать ВСУ свои системы ПВО С-300 в обмен на американские Patriot, из-за чего в россии выдали поток угроз в сторону Афин.