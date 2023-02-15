Греция отправит Украине бронетехнику: о чем речь

Украина получит бронетехнику из Греции

Греция решила поддержать Украину столь необходимой ей боевой техникой и выразила готовность отправить на нужды ВСУ пару десятков БМП-1, а также боеприпасы.

Как говорится на сайте Министерства обороны Греции, об этом сообщил глава ведомства Николаос Панайотопулос во время встречи в формате "Рамштайн" 14 февраля.

По его словам, вторжение в Украину является вопиющим нарушением международного права, которое подрывает мир, безопасность и стабильность в Европе.

В связи с этим Афины решили направить на нужды ВСУ партию из 20 БМП-1 и боеприпасы.

Кроме того, Панайотопулос подчеркнул, что Греция будет продолжать поддерживать праведную борьбу украинского народа против российских оккупантов.

Как сообщалось ранее, разговоры о поставках БМП-1 Украине в Греции начали вести еще в июне. Тогда ожидалось, что боевые машины будут отправлены в рамках кольцевого обмена, в рамках которого страна должна получить от Германии БМП Marder.

В январе стало известно, что по меньшей мере 20 греческих БМП-1 уже были переданы Украине.

Также страна выразила готовность передать ВСУ свои системы ПВО С-300 в обмен на американские Patriot, из-за чего в россии выдали поток угроз в сторону Афин.