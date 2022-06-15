Греція зробила несподівану заяву щодо постачання зброї в Україну

У розпорядженні грецької армії є близько двох сотень БМП-1

Греція пообіцяла допомогти Україні бойовим озброєнням для протистояння російському ворогу, тож планує передати Києву близько 30 одиниць бойових машин піхоти (БМП-1), але не просто так.

Як у інтерв'ю для ERT повідомив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, поставка БМП Києву відбуватиметься в рамках часткового переоснащення армійського парку сучасною технікою з Німеччини. Тобто Греція допомагатиме Україні, при цьому замінюючи застарілі зразки на сучасні бойові машини.

"Зараз ми обмінюємо невелику кількість — від 20 до 30 БМП-1 — на набагато більш сучасні машини німецького виробництва. Ми допомагаємо Україні і одночасно зміцнюємо наші Збройні сили більш новими бойовими машинами", — пояснив він.

Нагадаємо, що після переговорів грецького прем’єра Кіріакоса Міцотакіса із канцлером ФРН Олафом Шольцом, які відбулися на початку червня, Греція зобов'язалася передати Україні бойову техніку, проте висунула натомість одну умову. Замість БМП-1, які відправлять Києву, грецька армія повинна отримати від Німеччини броньовані машини Marder.

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Раніше "Телеграф" також повідомляв, на тлі затримок Німеччини відправляти Україні потужне озброєння, з новою заявою виступ радник керівника українського ОП Олексій Арестович. У своєму інтерв'ю для німецького видання він прямо заявив, що канцлер ФРН Олаф Шольц винний у смертях мирних українців, адже блокує поставки зброї в Україну, аби та мала можливість успішніше протистояти країні-агресору.