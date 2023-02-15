Катастрофа може загрожувати всьому континенту: окупанти спускають воду з Каховського водосховища

Україні загрожує екологічна катастрофа

Росіяни намагаються залишити українців не лише без світла, а й без води. З цією метою вони почали спускати воду з Каховського водосховища, що також загрожує роботі Запорізької АЕС.

Як повідомив прем’єр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, Україна втрачає щодня тисячі кубометрів води після часткової руйнації та відкриття шлюзів Каховської ГЕС.

За його словами, 70% жителів України, які отримують воду з Дніпра, через це можуть залишитися без водопостачання та доступу до питної води.

Це також викликає тривогу, оскільки енергоблоки Запорізької АЕС теж отримують воду з Дніпра та зниження її рівня у Каховському водосховищі може призвести до проблем у роботі системи охолодження.

"Україна закликає всіма доступними засобами тиснути на росію, щоб вона закрила шлюзи та відновила гідротехнічні споруди на Каховській ГЕС. Або дозволила це зробити українським фахівцям", — сказав Шмигаль.

За його словами, інакше екологічна катастрофа та "деструктивні наслідки" можуть загрожувати всьому континенту.

Нагадаємо, раніше колишній міністр енергетики Іван Плачков розповів "Телеграфу", що внаслідок обстрілів українську енергосистему було пошкоджено на 50-60%, однак повного блекауту окупантам досягти не вдалося.