Катастрофа может грозить всему континенту: оккупанты спускают воду с Каховского водохранилища

Украине грозит экологическая катастрофа

Россияне пытаются оставить украинцев не только без света, но и без воды. Для этих целей они начали спускать воду с Каховского водохранилища, что также угрожает работе Запорожской АЭС.

Как сообщил премьер украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, Украина теряет ежедневно тысячи кубометров воды после частичного разрушения и открытия шлюзов Каховской ГЭС.

По его словам, 70% жителей Украины, которые получают воду из Днепра из-за этого могут остаться без водоснабжения и доступа к питьевой воде.

Это также вызывает тревогу, поскольку энергоблоки Запорожской АЭС тоже получают воду из Днепра и снижение ее уровня в Каховском водохранилище может привести к проблемам в работе системы охлаждения.

"Украина призывает всеми доступными средствами оказывать давление на россию, чтобы она закрыла шлюзы и восстановила гидротехнические сооружения на Каховской ГЭС. Или позволила это сделать украинским специалистам", — сказал Шмыгаль.

По его словам, в противном случае экологическая катастрофа и "деструктивные последствия" могут грозить всему континенту.

Напомним, ранее бывший министр энергетики Иван Плачков рассказал "Телеграфу", что вследствие обстрелов украинская энергосистема была повреждена на 50-60%, однако полного блэкаута оккупантам достичь не удалось.