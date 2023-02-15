Знекровлюємо ворога: у ЗСУ розповіли, на якій умові залишать Бахмут

Варіант із відступом ЗСУ відкидати не можна

Бахмут, який за останні місяці фактично перетворився на місто-фортецю, продовжує тримати оборону перед багатотисячним ворогом. Щодня в цьому регіоні відбувається від 30 до 50 бойових зіткнень, а сам населений пункт переживає сотні обстрілів щодоби. Утім, як стверджує речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, українські захисники продовжують якісно виконувати поставлене завдання — знекровлення ворога.

Про це військовослужбовець розповів в інтерв'ю "РБК-Україна". Він також підтвердив, що Бахмутський напрямок продовжує бути найгарячішою ділянкою фронту, лише за 13 лютого в цьому районі зафіксовано 27 боєзіткнень та 234 ворожих обстрілів. Та попри всі чутки відрізаним від постачання не є, ЗСУ мають можливість постачати у місто боєприпаси, їжу, ліки, а також проводити евакуацію поранених.

За словами Череватого, наразі про відступ нашої армії із Бахмута не йдеться, однак повністю подібний варіант відкидати не варто. Це можуть зробити, в першу чергу, задля збереження особового складу та покращення тактичного положення, що допомогло б ефективніше оборонятися, вирівнявши лінію оборони.

Бахмут на карті

"Важливо — щоби ворог не мав можливості системно прорвати нашу оборону, тому що тоді він обрушує тили і просто рухається по напрямку головного удару. Наприклад, у даному випадку це Слов'янськ та Краматорськ", — підкреслив представник Східного угруповання військ.

Наразі ж українці на Бахмутському напрямку, в першу чергу, знекровлюють ворога. Завдяки титанічним зусиллям ЗСУ на підступах до міста знищуються кращі російські частини, а сам ворог стає все менш боєздатним.

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Якщо ж росіянам усе ж вдасться захопити Бахмут, особливої проблеми це створити не має, вважає Череватий. Керівником цієї ділянки фронту є командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. За його командування проходили битва за Київщину, а також прорив на Харківщині та поблизу Лиману зокрема. Завдяки потужному штабу військові готові до різного варіанту розвитку подій і, відповідно, до протидії ворогу.

Нагадаємо, що днями у Бахмуті під серйозний ворожий обстріл потрапила знімальна група німецьких журналістів. Росіяни обстрілювали із мінометів черговий житловий квартал, намагаючись лишити якомога більше руйнувань.

Також "Телеграф" розповідав, як варто оцінювати росіян, котрі попри величезні втрати продовжують перти на Бахмут, намагаючись зламати українську оборону.