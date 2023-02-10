“Це нещасні, хворі люди”: військовий психолог розповів, з ким ЗСУ воюють під Бахмутом

Військовий психолог тепер сприймає росіян дещо по-іншому

Українські військові воюють під Бахмутом із помилками природи, вважає військовий психолог Олексій Скиртач. Він розповів, що бачив кількох полонених бійців ПВК "Вагнер", де зараз великі проблеми з набором "гарматного м’яса". У психолога залишилися відповідні враження.

Олексій поділився своїми думками щодо ворожих найманців в інтерв’ю "Українській правді". Він бачив шістьох полонених "вагнерівців" — частину до Нового року, частину після.

- Коли я був у Бахмуті, бачив шістьох полонених "вагнерівців", чотирьох до Нового року та ще двох після. Усі по метр шістдесят, з якогось "заж*п'я". Самий міський пацан там був із Смоленська. Не зеки. Говорять, гроші потрібні, тому і пішли. Це нещасні, хворі люди. Природа чи Бог помилилися, що вони взагалі з'явилися на світ, — говорить психолог.

Так само спеціаліст ставиться і до російського вождя путіна. На його думку, цю людину "чмирили" в дитинстві, воно у нього було нещасним. Тепер за таке дитинство розплачується увесь світ.

- Раніше в мене була одна лише ненависть і агресія до ворогів. А тепер ставлення до них (пауза) – як до хворих, — ділиться думками спеціаліст.

Нагадаємо, у вербувальників ПВК "Вагнер" почалися серйозні проблеми з вербуванням нових "зеків". Ті питають, скільки живих залишилося після першого набору. Також нещодавно з’явилося відео, де "вагнерівці" зарубали свого командира сокирою. Ймовірно, через неприязнь.