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"ЗСУ – це завжди про буденне геройство": в яких умовах зараз триває оборона Бахмута (репортаж)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Бахмут накрило тепло та дощі, — дороги просто розмило Новина оновлена 27 лютого 2023, 09:52
Бахмут накрило тепло та дощі, — дороги просто розмило. Фото telegraf.com.ua

Погода вносить свої корективи в перебіг бойових дій

Українські військові продовжують героїчно захищати місто-фортецю Бахмут на Донеччині від посягань російських окупантів і роблять це всупереч усьому, навіть якщо погода всіма силами намагається завадити цьому.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на околицях Бахмута та показав, за яких умов зараз доводиться воювати українським захисникам.

Варто зауважити, що останніми днями в Бахмуті, як і в багатьох центрально-східних областях України, помітно потеплішало, при цьому йдуть дощі. Через це серйозно розмило дороги, що заважає як пересуванню, так і ворожим обстрілам.

"Просто епізод цієї війни. Просто відчуйте атмосферу. Їхали броньованим авто на позицію, коли звернули з асфальту на ґрунтовку, хлопці дали газу, бо ця частина дороги прострілюється ворогом. Щось піймали в колесо і вгрузли. Викликали підмогу. На щастя був дощ і мряка, ворожі дрони не літали. Якби погода була яснішою, то довелося б лишати машину і ховатися невідомо де. А так все обійшлося. ЗСУ — це завжди про буденне геройство", — розповідає Ян Доброносов.

Він також зробив показові фото та відео, в якому бруді зараз воюють наші захисники, як вони витягують транспортні засоби, але зберігають посмішки та оптимізм, незважаючи ні на що.

Бахмут сьогодні — тепла погода та дощі розмили дороги, авто вязнуть у бруді
Бахмут сьогодні — тепла погода та дощі розмили дороги, авто вязнуть у бруді
Звичайні авто буває застряють у бруді
Бахмут сьогодні — тепла погода та дощі розмили дороги, авто вязнуть у бруді
Витягувати транспортні засоби допомагає важка техніка
Бахмут сьогодні — тепла погода та дощі розмили дороги, авто вязнуть у бруді
Бахмут сьогодні — тепла погода та дощі розмили дороги, авто вязнуть у бруді
Бувають і такі випадки, коли авто буквально тонуть
Як зараз військові ЗСУ воюють за Бахмут
Бахмут сьогодні — тепла погода та дощі розмили дороги, авто вязнуть у бруді
Їздити в таку погоду — те ще задоволення
Бахмут сьогодні — тепла погода та дощі розмили дороги, авто вязнуть у бруді
Як зараз військові ЗСУ воюють за Бахмут
Як зараз військові ЗСУ воюють за Бахмут
Ось які дороги в Бахмутському районі зараз
Бахмут сьогодні — тепла погода та дощі розмили дороги, авто вязнуть у бруді
Брудом покрито буквально все

Варто зауважити, що російські військові вже багато місяців "ламають зуби" через Бахмут, — неодноразово вони намагалися прорватися в цьому районі штурмом, майже постійно поливають його снарядами, але так і не змогли взяти його під контроль.

Бахмут у Донецькій області на карті бойових дій 27.02.2023
Бахмут у Донецькій області на карті бойових дій 27.02.2023

Як повідомляв "Телеграф", раніше український військовий повідомив із передової, що ворог посилив тиск на Бахмут.

Теги:
#Погода #Репортаж #Бахмут