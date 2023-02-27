"ЗСУ – це завжди про буденне геройство": в яких умовах зараз триває оборона Бахмута (репортаж)

Погода вносить свої корективи в перебіг бойових дій

Українські військові продовжують героїчно захищати місто-фортецю Бахмут на Донеччині від посягань російських окупантів і роблять це всупереч усьому, навіть якщо погода всіма силами намагається завадити цьому.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на околицях Бахмута та показав, за яких умов зараз доводиться воювати українським захисникам.

Варто зауважити, що останніми днями в Бахмуті, як і в багатьох центрально-східних областях України, помітно потеплішало, при цьому йдуть дощі. Через це серйозно розмило дороги, що заважає як пересуванню, так і ворожим обстрілам.

"Просто епізод цієї війни. Просто відчуйте атмосферу. Їхали броньованим авто на позицію, коли звернули з асфальту на ґрунтовку, хлопці дали газу, бо ця частина дороги прострілюється ворогом. Щось піймали в колесо і вгрузли. Викликали підмогу. На щастя був дощ і мряка, ворожі дрони не літали. Якби погода була яснішою, то довелося б лишати машину і ховатися невідомо де. А так все обійшлося. ЗСУ — це завжди про буденне геройство", — розповідає Ян Доброносов.

Він також зробив показові фото та відео, в якому бруді зараз воюють наші захисники, як вони витягують транспортні засоби, але зберігають посмішки та оптимізм, незважаючи ні на що.

Звичайні авто буває застряють у бруді

Витягувати транспортні засоби допомагає важка техніка

Бувають і такі випадки, коли авто буквально тонуть

Їздити в таку погоду — те ще задоволення

Ось які дороги в Бахмутському районі зараз

Брудом покрито буквально все

Варто зауважити, що російські військові вже багато місяців "ламають зуби" через Бахмут, — неодноразово вони намагалися прорватися в цьому районі штурмом, майже постійно поливають його снарядами, але так і не змогли взяти його під контроль.

Бахмут у Донецькій області на карті бойових дій 27.02.2023

Як повідомляв "Телеграф", раніше український військовий повідомив із передової, що ворог посилив тиск на Бахмут.