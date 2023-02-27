Зима "покаже зуби" у понеділок: синоптики розповіли про погоду на межі зими та весни

Температурна гойдалка "розгойдуватиметься" в межах від 5 градусів морозу вночі до +20 градусів вдень

Відповідно до прогнозу синоптиків, холоди залишають Україну, але в понеділок зима ще "покаже зуби", і цей день стане днем контрастів.

Про це пише в соціальній мережі синоптик Наталія Діденко.

"У понеділок в Україні – відтакені температурні контрасти! Від 5 градусів морозу вночі до +20 градусів вдень!" – пише вона у соціальній мережі.

За інформацією спеціаліста, протягом понеділка температура повітря у більшості областей України очікується в межах 2 градусів морозу до 3 тепла, у центрі до +3+6 градусів. А ось на півдні та південному сході України запахне квітень, передбачається +10+15 градусів, у Криму ймовірно до +15+18, на південному узбережжі до +20 градусів!

"Через таку неймовірно строкату температуру опади, зрозуміло, виступатимуть у різних фазах — від дощу до снігу. Від опадів завтра утримаються Волинь, Рівненщина, Чернігівщина, Крим, Запоріжжя, Донеччина", — пише Наталія Діденко.

У Києві 27 лютого переважатиме хмарна погода, вдень можливі невеликі опади. Температура повітря у столиці вночі -1-3, вдень близько нуля, тобто холоднувато.

У вівторок, 28 лютого, ділиться прогнозом синоптик Ігор Кібальчич, із заходу посилиться гребінь високого тиску, на тлі чого атмосферні фронти швидко розмиватимуться. З цієї причини на більшій частині території України опадів не передбачається, лише вночі на сході та на Полтавщині ще затримається дощ та мокрий сніг. Температура повітря вночі -6...0°С, днем -3...+3°С; у Карпатах вночі -10...-5°С, днем -7...-2°С; у південній половині, Приазов’ї та на Донбасі вночі +2…+7 °С, удень +4…+9 °С.

У середу, 1 березня, погоду визначатиме поле підвищеного тиску, а також слабкий фронт оклюзії з півночі. У північних, східних та місцями центральних областях пройдуть невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу, удень місцями з дощем, на решті країни сухо. Температура повітря в нічний час становитиме -7...-2 °С; днем 0…+6 °С, на Закарпатті, півдні Одеської області та Криму +7…+10 °С.

У четвер, 2 березня, на більшій частині країни збережеться вплив поля підвищеного тиску, тільки в північних областях поглиблення баричної улоговини призведе до випадання невеликого снігу та мокрого снігу, вдень з дощем. Температура повітря вночі -6...0°С, удень 0...+6°С, у південних областях до +8°С.

У п’ятницю, 3 березня, збережеться поле підвищеного тиску, у зв’язку з чим на території нашої країни опадів не передбачається, лише у східних областях тилова частина балки стане причиною невеликого снігу та мокрого снігу в нічний час. Температура вночі -5...+1°С, удень +3...+9°С. У Карпатах уночі -10...-5°С, удень близько 0°С.

На вихідні, 4 – 5 березня, очікується проходження слабовиражених атмосферних фронтів у розмитому баричному полі. З цієї причини у більшості областей очікуються невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Подекуди тумани. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах -3...+3°С, удень +3...+9°С, у південній частині місцями +10...+13°С.

Але, звичайно, розслаблятися ще буде рано, тому що наприкінці першої декади березня, згідно з прогнозами, зима знову піднесе не зовсім приємний сюрприз.