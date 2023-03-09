Російські олігархи хочуть вийти з-під санкцій: до чого тут ФБК Навального

Двоє російських олігархів хочуть вийти з-під санкції Британії та ЄС щодо Альфа-Банку

Російські олігархи прагнуть позбутися західних санкцій. Через це російські мільярдери Михайло Фрідман та Петро Авен мають намір продати свої частки в Альфа Банку давньому бізнес-партнеру Андрію Косогову за 2,3 млрд доларів.

Про це пише Financial Times з посиланням на 4 джерела, які знайомі з подробицями угоди. Однак поки що немає гарантій, що після продажу своєї частки в Альфа-Банку Фрідман і Авен вийдуть з-під санкцій.

Михайло Фрідман, який у 2015 році переїхав із росії до Лондона, давно заперечує свої зв’язки із кремлем. У нього разом із Петром Авеном 45% акцій Альфа-Банку, якими вони володіють через люксембурзьку холдингову компанію, яка, в свою чергу, контролює кіпрську материнську компанію банку.

Продаж акцій має відбутися вже цієї весни, своє схвалення має дати, зокрема, центральний банк росії та податкові органи. Крім цього, схвалення може бути потрібним і від санкційних органів США та ЄС. До початку повномасштабної війни в Україні та посилення санкцій балансова вартість банку становила 10,6 млрд доларів.

Відомо, що Петро Авен виїхав із росії незабаром після початку війни в Україні і досі не повернувся. Фрідман 8 років живе у Британії та володіє будинком на півночі Лондона вартістю 65 мільйонів фунтів стерлінгів.

Колишній керівник інвестиційного підрозділу "Альфи" Косогов один із п’яти бізнесменів-засновників банку. Його частка була однією з найменших до березня 2022 року, поки Великобританія та ЄС не наклали санкції на Фрідмана, Авена та їхніх партнерів Германа Хана та Олексія Кузьмичова. Щодо двох останніх, то вони передали свої частки в банку люксембурзькій компанії Косогову, тим самим збільшивши його частку до 41%.

Крім цього, через підтримку звернення до Єврокомісії щодо зняття санкцій з "Альфа-груп" голова правління фонду ACF International (Фонд боротьби з корупцією) Леонід Волков втратив посаду, передає "Медуза". Він заявив, що бере тимчасову паузу у своїй публічній суспільно-політичній діяльності, якою займався на посаді голови організації.

Це сталося після того, як колишній головний редактор "Ехо Москви" Олексій Венедиктов опублікував документи, у тому числі й колективне звернення "Альфа-груп" за підписом Волкова. У зверненні від 7 лютого 2023 року було сказано, що необхідно зняти санкції з керівників "Альфа-груп" — Михайла Фрідмана, Петра Авена, Германа Хана та Олексія Кузьмичова.

Спочатку Волков заперечував, що підписав звернення, але 9 березня у своєму Telegram-каналі він опублікував копію іншого листа від 14 жовтня 2022 року. Воно було адресоване голові європейської дипломатії Жозепу Боррелю та підписано головою ФБК.

"Цей лист був великою політичною помилкою. Гірше того, зробивши це, я перевищив свої повноваження — підписав його не в особистій якості, а від імені організації. Колег я до відома не поставив, і, отже, тим самим їх підставив", — прокоментував листа Боррелю голова ФБК.

Волков вибачився перед своми колегами щодо ФБК, додавши, що незабаром вони разом обговорять, чи готові далі разом співпрацювати. При цьому він продовжує наполягати на тому, що не давав згоди на використання свого підпису під лютневим колективним листом.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що НБУ ліквідував Айбокс-банк, який підозрюють у відмиванні грошей. Через це в Україні тимчасово не працюють термінали IBOX.